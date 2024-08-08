涉從韓國收款15億助洗黑錢　海關破家庭式犯罪集團拘4人 (16:13)

海關今年初鎖定洗黑錢集團，經調查發現集團名下的貿易公司於2020年8月至2022年8月從亞太地區海外公司接收大量可疑資金。調查題示，上游資金涉及境外犯罪活動，集團利用銀行轉帳及虛擬貨幣交易方式將資金「洗白」。海關昨日（8日）搜查3個住宅單位及一個商業單位，以涉嫌洗黑錢罪拘捕3男一女，包括兩名亞裔男子、兩名本地男女，年齡介乎31歲至66歲。被捕人涉2022年至2022年利用名下公司銀行戶口，處理共15億元懷疑犯罪得益。

調查發現，涉案集團涉一個三人家庭，當中兩名亞裔男子屬父子，他們長居香港並擁香港身分證，報稱為公司董事，相信為集團主腦。另一名家庭成員為本地女子，為66歲被捕男子的太太，報稱為文員。另一名本地男子則報稱為的士司機。海關形容集團結構清晰，運作成熟，主腦負責成立公司，並在2年間在7間銀行成立超過30個銀行戶口；而被捕女子則擔任公司秘書及銀行戶口授權簽署人協助集團運作。海關發現有人利用每月7萬元報酬，招攬31歲本地男子開設空殼公司，再將約3億可疑資金轉至虛擬貨幣交易平台。

海關稱，涉案戶口交易頻繁，從海外收取龐大資金，最大宗單一交易金額達2300萬元，被捕人先在自己名下多間公司互相轉帳，其後將銀碼拆細，再轉到共約180個第三方戶口。調查顯示，涉案的第三方戶口與被捕人公司沒有業務往來，惟兩年間涉2000宗交易。