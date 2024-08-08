懲教署「立德學院」75人畢業包括唐英傑　鄧炳強稱深受感動 (15:14)

為成年在囚者提供應用教育文憑課程的「立德學院」舉行畢業典禮，首屆全數75名學員，均完成應用教育文憑課程，相當於本港中學文憑試5科第2級程度。

《港區國安法》在2020年推行，首案被告唐英傑被裁定煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成，判囚9年。他在畢業典禮分享時，提到當時受太多偏激及錯誤資訊荼毒，僅看自己喜歡的一面，相信以暴力可解決所有問題，後來明白不應以暴力解決問題，並在課程中重新認識國家，認為國家發展較不少西方國家好，對身為中國人感自豪。他呼籲大眾不要盲目相信假資訊，以身試法。

立德學院由馬會慈善信託基金撥款約4300萬元，每年提供75個學額，為期3年。鄧炳強指，在囚者礙於各種原因未能完成中學課程，對於學員自強不息、以堅強意志完成學院課程感到驕傲。他指學院在新學年會繼續提供75個學額，並進一步研究其他課程選項，為在囚者製造重返社會上流的機會。