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懲教署「立德學院」75人畢業包括唐英傑　鄧炳強稱深受感動 (15:14)

懲教署「立德學院」今（8日）舉行畢業典禮，75名學員完成應用教育文憑課程。部分學生涉及反修例事件入獄，包括《港區國安法》首案被告唐英傑。保安局長鄧炳強稱，對唐英傑心路歷程深受感動，當初誤信假新聞及假消息，被人誤導而悔不當初，現在有機會認識多認識正向思維，期望他將來可成為一個在社會上有用的人，能夠貢獻香港和國家。

為成年在囚者提供應用教育文憑課程的「立德學院」舉行畢業典禮，首屆全數75名學員，均完成應用教育文憑課程，相當於本港中學文憑試5科第2級程度。

《港區國安法》在2020年推行，首案被告唐英傑被裁定煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成，判囚9年。他在畢業典禮分享時，提到當時受太多偏激及錯誤資訊荼毒，僅看自己喜歡的一面，相信以暴力可解決所有問題，後來明白不應以暴力解決問題，並在課程中重新認識國家，認為國家發展較不少西方國家好，對身為中國人感自豪。他呼籲大眾不要盲目相信假資訊，以身試法。

立德學院由馬會慈善信託基金撥款約4300萬元，每年提供75個學額，為期3年。鄧炳強指，在囚者礙於各種原因未能完成中學課程，對於學員自強不息、以堅強意志完成學院課程感到驕傲。他指學院在新學年會繼續提供75個學額，並進一步研究其他課程選項，為在囚者製造重返社會上流的機會。

相關字詞﹕編輯推介 立德學院 懲教署 唐英傑 鄧炳強

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