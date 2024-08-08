天水圍青年宿舍「琇居」招租　提供最多672個宿位　最快10月可入住 (14:17)

青年宿舍計劃下第四個獲批的青年宿舍項目「琇居」，位於天水圍天秀路8號，前身為天水圍悅品酒店，宿舍共有336個房間，可提供最多672個宿位，月租為平均每月3500元，實際租金按樓層景觀調整，最低為每月3400元，最高為每月3700元。

申請人必須為香港永久性居民，年齡為18至31歲，在港無擁有物業，須為在職人士，包括全職、兼職或自僱；單人申請的收入上限2.8萬，雙人申請收入上限則為5.6萬，而總資產淨值亦分別不得超過39萬元及78萬。

蔡承憲表示，將成立「申請及評核委員會」遴選，並採用「計分制」編配宿舍單位予符合資格申請人，評審時會考慮其家庭狀况、現時居住環境等，再按申請的先後及單位空缺等，邀請申請人面談。

與大灣區機構合作提供創業支援

「琇居」管治委員會成員、基金會主席梁志祥說，已與大灣區一些單位合作，為入住青年提供專業及創業支援，初步聯絡前海的青年創業基地，讓有興趣的青年參與，並會準備直通兩地的巴士往返兩地。至於計劃會否納入服務時數，他說需再與民青局討論。他又指，與部分屯門及元朗的青年團體溝通後，如入住青年參與服務會計入時數，又稱曾與元朗民政專員討論，為關愛隊做義工服務會否可計入時數，「答案係正面、積極」。

被問到項目會否與其他青年宿舍一樣協助青年的生涯規劃，委員葉俊遠稱，面見時會詢問申請者的職業導向或所需支援，委員會亦有與不同公司及機構聯絡，冀日後與商業機構配對，令入住人士了解更多行業的發展，強調生涯規劃及職業導向為他們著重的項目。

「琇居」申請者阿俊表示，自己大學畢業不久，現時從事倉務員的工作，月入約萬多元，居住流浮山的他被宿舍的地理位置所吸引，認為附近有輕鐵及巴士站，出入較方便，又說曾考慮到市區租住單位，但費用較貴，最後決定申請「琇居」。他說自己從事的倉務員工作，只是「做住先」，若成功入住亦希望職業導向上的活動，可為他提供意見。

另一申請者、正就讀大專的May則說，因與家人生活作息時間不一，亦希望有更多的私人空間，故決定申請，以獲更多私人空間。