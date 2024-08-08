天水圍青年宿舍「琇居」招租　提供最多672個宿位　最快10月可入住 (14:17)

「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」第四個項目「琇居」招租，項目由天水圍居民服務協會基金會有限公司與億京發展及策劃有限公司合作推出。「琇居」行政總監蔡承憲表示，上周五至今已收到約百宗申請，稱任何時間都接受申請，一有空缺便會選擇適當人選面見，首批申請者會於8月下旬至9月下旬面見，合資格者最快10月1日可入住。
青年宿舍計劃下第四個獲批的青年宿舍項目「琇居」，位於天水圍天秀路8號，前身為天水圍悅品酒店，宿舍共有336個房間，可提供最多672個宿位，月租為平均每月3500元，實際租金按樓層景觀調整，最低為每月3400元，最高為每月3700元。
申請人必須為香港永久性居民，年齡為18至31歲，在港無擁有物業，須為在職人士，包括全職、兼職或自僱；單人申請的收入上限2.8萬，雙人申請收入上限則為5.6萬，而總資產淨值亦分別不得超過39萬元及78萬。
蔡承憲表示，將成立「申請及評核委員會」遴選，並採用「計分制」編配宿舍單位予符合資格申請人，評審時會考慮其家庭狀况、現時居住環境等，再按申請的先後及單位空缺等，邀請申請人面談。
與大灣區機構合作提供創業支援
「琇居」管治委員會成員、基金會主席梁志祥說，已與大灣區一些單位合作，為入住青年提供專業及創業支援，初步聯絡前海的青年創業基地，讓有興趣的青年參與，並會準備直通兩地的巴士往返兩地。至於計劃會否納入服務時數，他說需再與民青局討論。他又指，與部分屯門及元朗的青年團體溝通後，如入住青年參與服務會計入時數，又稱曾與元朗民政專員討論，為關愛隊做義工服務會否可計入時數，「答案係正面、積極」。
被問到項目會否與其他青年宿舍一樣協助青年的生涯規劃，委員葉俊遠稱，面見時會詢問申請者的職業導向或所需支援，委員會亦有與不同公司及機構聯絡，冀日後與商業機構配對，令入住人士了解更多行業的發展，強調生涯規劃及職業導向為他們著重的項目。
「琇居」申請者阿俊表示，自己大學畢業不久，現時從事倉務員的工作，月入約萬多元，居住流浮山的他被宿舍的地理位置所吸引，認為附近有輕鐵及巴士站，出入較方便，又說曾考慮到市區租住單位，但費用較貴，最後決定申請「琇居」。他說自己從事的倉務員工作，只是「做住先」，若成功入住亦希望職業導向上的活動，可為他提供意見。
另一申請者、正就讀大專的May則說，因與家人生活作息時間不一，亦希望有更多的私人空間，故決定申請，以獲更多私人空間。