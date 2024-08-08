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鄧炳強斥有「小人」攻擊江旻憓　「不想香港好的人正正就是腦殘」 (14:14)

「劍后」江旻憓在巴黎奧運奪金後，其於北京人民大學的碩士課程論文《透過『佔中事件』反思香港特區選舉制度完善路徑》在網上引起廣泛討論。江近日亦改任馬會對外事務助理經理。保安局長鄧炳強稱，江旻憓非常支持政府，認為她在文中譴責暴力的做法值得鼓勵。他譴責這些「小人」的挑剔及攻擊，稱愛國愛港、支持政府及譴責暴力是「天經地義」的事。

江旻憓曾於論文提及佔中違法，及「愛國者治港」是完善一國兩制等論點。鄧炳強今出席懲教署立德學院畢業典禮後，被問到對於其論文受攻擊的看法，他指部分「小人」最怕看到香港市民團結、支持政府，譴責他們企圖以恐嚇和批判的方式，令人不敢表達。他指部分「小人」曾稱支持政府的人是「腦殘」，惟他認為「這些不想香港好的人正正就是腦殘」，舉例會以「虛火」形容本港經濟發展理想情况，另以「香港玩完」形容本港經濟出現的挑戰。

國家安全展覽廳日前開幕，鄧炳強舉例，相關人士會以「洗腦」形容該展覽，但他強調有些事情是天經地義，包括支持政府、愛國愛港及譴責暴力，猶如孝敬父母一樣，反問「你不會說我叫你孝敬父母就是洗腦吧？」，相信本港所有有良知的人及傳媒，都應該出來譴責這些「腦殘」。

鄧炳強又指，江旻憓在賽事中一度以1：7落後，最終發揮香港人本色奪金，相信全港均感到非常開心，亦都感謝運動員的努力，凝聚香港人的精神。

港隊教練料江退役早有計劃

劍擊港隊總教練鄭兆康指江旻憓退役當然對本港劍擊有影響，因為高水平的運動員可遇不可求，但對此仍表示尊重及理解，相信她退役及加入馬會的決定均經深思熟慮，亦曾與家人商討，而非心血來潮，形容她是一個非常有想法的運動員，而運動員遲早也會轉型。

鄭兆康今日（8日）在商台節目《在晴朗的一天出發》指，江旻憓於奧運後才正式向自己交代離職一事，但在奧運前「多多少少」感受到，他縱然不捨，但相信每個運動員決定時皆有慎重考慮，故挽留意義不大。被問到江旻憓的教練Tavi會否因此請辭，鄭兆康說Tavi的合約明年才到期，現時仍未與他商討合約，他離職與否言之尚早。

鄭兆康說，江旻憓是女子重劍隊的主力，失去主力必然對團體實力有影響，盼團隊可盡快成長，盡量減少江離隊的影響。他又指江旻憓並非一步登天，而是由有潛質的運動員一步一步成為「世界一姐」，相信本港未來會有更多江旻憓及張家朗。他認為體院及政府對劍隊投放足夠資源，預料江離任對劍隊資源影響不大。

相關字詞﹕編輯推介 鄧炳強 江旻憓 立德學院

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