房協建MiC多功能辦公室　設休憩區予工友 (14:16)

為免承建商因慳錢而忽略地盤安全，房協已在所有新建築的項目採納「安全支付計劃」(pay for safety scheme)，即是在合約中預留充足的既定金額，用作安全措施開支，高於25億元的項目房協會向承建商支付800至900萬元，而低於25億元的則會獲400至500萬元，佔合約總額約0.3至0.6%。

房協現時手上的項目超過20個，部份仍在規劃階段，當中17個已在不同的建築階段，包括正進行地基或上蓋工程。張冠華表示，去年3月推出的「安全智慧工地」系統，已列為招標條款之一，目前已在12個工地中使用，並設置「中央管理系統」，讓專責人員監察和分析地盤各項實時數據，提升質量監控和安全，加強風險管理。

洪水橋/厦村安置屋邨項目第二期地盤未復工

另外，洪水橋/厦村新發展區的專用安置屋邨項目第二期地盤4月9日發生四級火警，張冠華表示地盤大火發生後至今暫未復工，因需配合政府調查，要看結構調查情況，但未來會在該地盤推出「安全智慧工地」系統。

發展局昨日表示，粉嶺百和路專用安置屋邨10月將開始接受編配申請。被問到能否今年內落成，房協表示，正密切留意工程進度，會適時公布落成時間，並指會全力配合於10月接受申請。

至於兩年一度的出租屋邨租金檢討，房協表示今月內會公布檢討結果，並會根據機制衡量租戶負擔能力及屋邨營運成本等因素。