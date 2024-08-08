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海關破空運走私案　臭氧機藏12公斤黃金 (12:43)

海關偵破空運黃金走私案，在臭氧機內檢獲12公斤黃金，市值約750萬。海關估計不法分子走私黃金為逃避日本關稅，料涉案一批黃金若成功走私至日本，可逃稅約80萬港元。

海關機場科空運貨物第三組督察趙挺笙表示，海關在8月1日鎖定一票由香港機場出口至日本的空運貨物，貨物報稱為手提包、毛衣服裝、文件等，共有14個紙箱，重127公斤。關員分析X光影像，發現其中四箱為電子設備與報稱貨物有出入，部分部件密度特別高。關員開箱檢查，該四箱紙裝有12部臭氧機，外表包裝新淨，但機底有可疑手指模印，機內線圈組件有不尋常膠水跡，最終在線圈組件內部發現11塊金屬片，其中9塊與餘下2塊重量相差逾兩倍，刮走塗層及剪開金屬片後，懷疑內層由黃金鑄造。海關最終在12部沒有申報的臭氧機內，檢獲12公斤黃金，市值約750萬，是繼上月以來第二宗收藏黃金在機器組件案件，亦是本年度第三宗空運走私黃金出口案。

有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任郭俊廷表示，不法分子利用集運及空殼公司付運，增加海關執法難度。他形容不法分子花盡心思犯案，但仍有多處破綻，包括報稱貨物名稱含糊、英文串法錯誤，臭氧機本身屬沒有申報貨物，其網購價格僅港幣100至200元，以空運方式運送成本比貨物貨值貴一至兩倍，並不合理。他稱，黃金不能被磁石吸引，如用以製作變壓器，變壓器無法正常運作。案件仍在調查，不排除有進一步拘捕行動。

海關重申，走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

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