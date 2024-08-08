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觀塘瑞和街母子失救　單位傳惡臭　據悉非社署社工跟進個案 (15:05)

觀塘昨日發生照顧者與被照顧者雙亡慘案，60歲姓董照顧者疑因意外在家中失救，82歲母親其後缺乏照顧而身亡。事發的觀塘瑞和街長安大樓單位今被鐵鏈鎖上，傳出尿味等惡臭，門外掛有佛經播放器。社會福利署回覆本報，表示十分關注事件，已安排社工聯絡有關家屬，並會按其福利需要提供適切協助。據了解，二人並不是社署社工的跟進個案。

有鄰居表示，單位一直有傳出臭味，未曾見過有人探訪該家庭。另有保安員稱，未曾見過女死者外出。

社署強調政府一直十分重視長者、殘疾人士及其照顧者的需要，透過津助非政府機構營辦一系列的社區支援服務，為加強支援照顧者，社署於2023年9月推出24小時運作的照顧者支援專線182 183服務，至今共接獲41000宗來電，當中轉介700宗有需要的個案接受相關社區支援服務，並有38宗個案以外展方式提供緊急支援。

社署又指，社署與香港賽馬會慈善信託基金合作建立的照顧者資訊網，內容涵蓋為長者和殘疾人士及其照顧者提供的服務、照顧技巧，以及為照顧者提供的社區活動和資源等，資訊網已連結專線和暫託服務，或緊急住宿空置名額查詢系統，以便照顧者隨時尋求支援。 社署呼籲，如市民或家人在生活上遇到困難，或察覺獨居長者或雙老家庭生活上需要支援，可聯絡當區的綜合家庭服務中心或長者中心；照顧者亦可致電182 183求助，經專線社工聯繫社區支援服務。 

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