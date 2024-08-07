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警搗破製造槍械集團　4男女被捕 (19:42)

警方搗破一個製造及無牌經營槍械及彈藥的犯罪集團，拘捕4人，其中39歲及40歲被捕男子已被暫控合共兩項「串謀無牌經營槍械及彈藥」罪，案件將於明日（8日）上午於屯門裁判法院提堂。另外兩名被捕人已獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

有組織罪案及三合會調查科早前透過情報搜集和分析，發現有犯罪集團在香港製造槍械部件，並組織團伙成員將槍械部件運送至外地。探員留意到該犯罪集團近期有活動，周一（5日）採取行動，聯絡貨運公司截獲由犯罪集團寄出的46個可疑包裹，其後發現內含預壓式氣槍半製成品，亦同時突擊搜查屯門兩個工廈單位，相信為懷疑製造工場和儲存貨倉，並在製造工場內以「串謀無牌經營槍械或彈藥」罪拘捕39歲及40歲本地男子。

探員在製造工場共檢獲4台用作製造槍械部件的大型機器、15枝預壓式氣槍半製成品、超過100塊相關半製成部件、超過150件相關部件、8枝壓縮氣樽、30枝槍管、超過150盒鉛彈（俗稱痰罐仔）、超過220塊金屬原材料、8台電腦和13部電話等。軍械法證課初步評估檢獲槍械的槍口能量超過50焦耳，詳情待進一步的檢驗結果。警員其後亦在元朗及葵涌區拘捕另外兩名團伙成員，包括一名30歲女子及一名50歲男子，涉嫌「串謀無牌經營槍械或彈藥」，相信他們參於犯罪集團運作，協助經貨運公司運送槍械組件至外地。

根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，槍械的定義包括任何可發射子彈或投射物，而槍口能量超過2焦耳的氣槍(包括長槍型氣槍、氣槍或手槍型氣槍)。警方重申，根據《條例》，無牌經營槍械或彈藥屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁10年及罰款10萬元。

相關字詞﹕串謀無牌經營槍械及彈藥 氣槍

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