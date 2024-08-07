男子涉於社交媒體提「革命」被控煽動　將爭議條文是否合憲 (17:16)

總裁判官蘇惠德詢問辯方的挑戰主要針對什麼，辯方大律師關文渭指《維護國家安全條例》第25條下不須證明被告有煽惑暴力的意圖，將挑戰條文如與第24條一併解讀，是否與《基本法》下的言論自由抵觸。蘇官關注「譚得志案」已獲上訴庭批出上訴至終院的證明書，該案是否同樣爭議合憲性問題。辯方確認，並指雖然如此，該案是以《刑事罪行條例》控告，與本案不完全一樣。

被告區健威（58歲）報稱無業，被控於2034年3月23日至6月19日其間，在香港明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在YouTube、Facebook及X發布陳述、相片及或圖片，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；及或煽惑他人作出不遵守特區法律，或不服從根據特區法律發出的命令的作為。