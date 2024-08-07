明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

男子涉穿光時口號上衣及戴「FDNOL」口罩　擬認煽動及不出示身分證明文件罪 (16:20)

27歲無業男子涉今年6月身穿「光時」上衣和戴黃色「FDNOL」口罩，被控《維護國家安全條例》下的新煽動罪等3罪，案件今（7日）在西九龍裁判法院再訊。辯方透露被告打算承認煽動罪和不出示身分證明文件罪，但否認有意圖而遊蕩罪，需時與控方商討本案情况，相信下次聆訊被告可正式答辯。裁判官將案押後至9月16日。

被告諸啓邦（27歲）依次被控出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪、不遵從要求而出示身分證明以供查閱罪及有意圖而遊蕩罪，案發日期為2024年6月12日。

煽動罪的詳情指，被告穿戴印有陳述的一件上衣及一個口罩，以及公開展示該等陳述，具意圖引起中國公民、香港居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；引起中國公民、香港居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛，及/或煽惑任何人企圖不循合法途徑，改變中央就特區依法制定的事項或在特區依法制定的事項。其餘兩罪則指被告在港鐵石門站犯案。

就次罪，辯方指現時控告的條文針對某人故意不出示身分證，但本案的情况是被告忘記帶身分證出門，若控方修改條文詳情，被告會選擇認罪，被告同時會承認煽動罪和否認有意圖而遊蕩罪。辯方稱會繼續就本案情况與控方商討，以避免案件需審訊，被告無保釋申請，其間須還押。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 煽動罪

上 / 下一篇新聞