屠龍小隊案辯方結案陳辭稱隊員共識不殺警　「屠」僅指打敗警察 (15:44)

被告張銘裕的代表大律師姚本成表示，屠龍小隊的隊名中「屠」非指殺警，而是指打敗警察，隊員之間有共識是不會殺警，但黃堅持殺警，要求用槍也是黃的個人選擇。雖然張有參與台灣軍訓，但彭軍壕供稱所謂的軍訓實際上並不嚴格。8月27日，張與吳智鴻就軍訓內容傾談時，吳提及將會實行暗殺警察的行動，張聞言後表示「我唔係人選」，可見張會即時表態他不會槍殺警察。

10月1日，張曾問吳索取槍械，姚指當日背景是有警察開槍射傷示威者，黃同意當時勇武派對事件氣忿，「個個都話要拎架撐」，可見張因一時激動才問吳取槍，事後取槍一事不了了之。

針對11月16日西貢試槍事件，原本由黃與被告李家田會合無名組織上山試槍，黃因受傷才吩咐張代他試槍。黃同意他派人試槍，原因是想觀察吳是否擁有槍械及炸彈，以決定後續行動，故姚指試槍與串謀行動無關。翌日，屠龍小隊舉行會議，黃同意隊員共識是「人哋用槍係人哋嘅事，開槍炸彈咪搞我」。

至11月18日，黃與吳在觀塘見面時達成串謀協議，在12.8行動中由屠龍小隊配合吳一方用槍械及炸彈。同月25日「三陂坊飯局」，黃向隊員表示小隊會配合12.8行動，惟黃同意他不肯定張有否參與該次會議，以及他在行動前夕沒有清楚向張交代其角色與部署，姚指張沒有參與該次會議，故不知道屠龍小隊配合吳一方的事。