明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

屠龍小隊案辯方結案陳辭稱隊員共識不殺警　「屠」僅指打敗警察 (15:44)

屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警，案件今日（7日）於高院第67天審訊。辯方繼續結案陳辭，指屠龍小隊的隊員間有共識是不殺害警察，唯一堅持殺警的人只有黃振強。被告張銘裕曾兩度主張不會殺警，包括當吳智鴻透露會實行暗殺警察的行動，張稱「我唔係人選」，以及屠龍小隊在西貢試槍事件後開會，張出席會議，最終小隊共識為不會開槍及使用炸彈。

被告張銘裕的代表大律師姚本成表示，屠龍小隊的隊名中「屠」非指殺警，而是指打敗警察，隊員之間有共識是不會殺警，但黃堅持殺警，要求用槍也是黃的個人選擇。雖然張有參與台灣軍訓，但彭軍壕供稱所謂的軍訓實際上並不嚴格。8月27日，張與吳智鴻就軍訓內容傾談時，吳提及將會實行暗殺警察的行動，張聞言後表示「我唔係人選」，可見張會即時表態他不會槍殺警察。

10月1日，張曾問吳索取槍械，姚指當日背景是有警察開槍射傷示威者，黃同意當時勇武派對事件氣忿，「個個都話要拎架撐」，可見張因一時激動才問吳取槍，事後取槍一事不了了之。

針對11月16日西貢試槍事件，原本由黃與被告李家田會合無名組織上山試槍，黃因受傷才吩咐張代他試槍。黃同意他派人試槍，原因是想觀察吳是否擁有槍械及炸彈，以決定後續行動，故姚指試槍與串謀行動無關。翌日，屠龍小隊舉行會議，黃同意隊員共識是「人哋用槍係人哋嘅事，開槍炸彈咪搞我」。

至11月18日，黃與吳在觀塘見面時達成串謀協議，在12.8行動中由屠龍小隊配合吳一方用槍械及炸彈。同月25日「三陂坊飯局」，黃向隊員表示小隊會配合12.8行動，惟黃同意他不肯定張有否參與該次會議，以及他在行動前夕沒有清楚向張交代其角色與部署，姚指張沒有參與該次會議，故不知道屠龍小隊配合吳一方的事。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 屠龍小隊

上 / 下一篇新聞