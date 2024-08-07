3男涉潑水節向警射水　輔警作供稱沉澱一兩天認為水槍射警不合法 (14:36)

3名被告分別為曾維誠（26歲，的士司機）、葉嘉健（26歲，文員）及袁子健（31歲，紮鐵工人）。

輔警8591葉倬軒今接受辯方盤問時指，案發當日不覺得人身安全受威脅。袁的辯方代表詢問，案發時葉沒有向上司匯報遭射水，亦無在記事簿中記錄，是否因為沒有記錄價值。葉同意，又指事前訓示時獲告知要有心理準備會濕身，而他內心其實願意被淋濕。

葉於盤問時曾確認，片段中女輔警6605與他會合時曾拍其膊頭，笑言「我都話你哋會濕晒㗎啦」；葉後覆問中說「而家聽落又唔似係」，當時有擔心水會射入眼睛，而他沒有預期會「濕到滴水」。

女輔警6605何兆華作供時否認，她曾向葉說「會濕晒」。何憶述，當日下午5時許清場時，有數十名情緒高漲的人士不願離去，正為水槍注水，其中一至兩人在她上前勸喻時，以水喉及水槍掃射她的腳和腰，過程持續若10秒，她當時喝止「唔可以喇，玩夠喇」；該些人士在何轉身離去時追上，向她的後背射水。何在過程中感到不適，並被阻礙執行職務，後於認人手續中認出被告曾維誠。