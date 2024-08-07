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領展再辦商場單車挑戰賽　羅淑佩黃金寶接力踩 (13:22)

商場室內單車聯賽「街坊車神挑戰賽2024」於即日起至9月1日，在領展旗下6個商場分兩輪舉辧。行會成員林正財、房屋局常秘兼房屋署長羅淑佩偕同單車名將黃金寶等出席啟動禮，並接力「鬥車」。

賽事以「界限突破」為主題，冀助市民藉運動建立健康生活習慣。領展將按兩輪賽事成績，以每輪賽事累積最多騎行里數的一區選手名義，捐出總值10萬元餐券予區內長者等有需要人士。賽事分為成人健身單車及兒童單車組別，將分兩回合舉行，並首設「狂人車神」獎項，將頒予比賽期間最高累積騎行里數的參加者。

領展首席營運總裁（中國內地除外）卓格理、行政會議成員林正財、房屋局常秘兼房屋署長羅淑佩、單車名將黃金寶、郭灝霆、黃蘊瑤出席啟動禮。6人分成兩隊，接力於5分鐘內踩單車2公里，終由黃金寶、林正財及羅淑佩一組勝出。

黃金寶勉勵參加者「不要與他人比較，按步就班地挑戰自己的目標」；郭灝霆就指自己投身單車運動時「可能一開始想贏也是參加『街坊車神』（類似賽事），然後一步步到全港、亞洲、世界級比賽，一級一級向著自己目標去做」。黃蘊瑤提及2010年廣州亞運會中途「炒車」，憶述想放棄時，就會回頭細想為甚麼選擇踩單車，「自己喜歡、有興趣才會堅持到最後一刻。」

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