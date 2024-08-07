馬體會訪港鬥傑志缺主力基沙文　伍健稱難與美斯事件相比 (11:43)

伍健今日（7日）在港台《千禧年代》表示，在上周五（2日）晚透過視像會議（Zoom Call）得知有兩位球員身體狀况不宜作賽，對方亦有提供醫學證明，球會隨即改派兩位祖奧菲歷斯及索洛夫兩位鋒將來港，形容球迷以420元觀看二人獻技「物有所值」，「如果太過聚焦喺一個半個球員唔嚟，足球呢啲咁嘅盛事好難搞」。

伍續說，今晚亦有隊長高基、艾斯派古達、安祖哥利亞、索洛夫、祖奧菲歷斯等主力球員，共有13個國腳訪港，形容「粒粒皆星」，讚馬德里體育會有誠意，而合約屬球隊之間的協議，並非球隊與個別球員簽合約，馬德里體育會曾承諾盡量「畀一個好靚仔嘅陣容」，伍說根據現時陣容，對方已滿足合約要求。伍又明白在今年2月本港有「比較負面」的足球經歷，希望這場賽事令本港球迷有滿足感。