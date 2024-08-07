平機會倡政府改善程序助商場增建哺乳設施　冀拆牆鬆綁 (10:50)

朱崇文表示，平機會針對50個商場和50個政府處所做設施審核，雖然數量未必足夠反映現實情况，但發現當中逾10%政府設施無設育嬰間等，多數於2000年之前落成。他認為，政府應帶頭主動提升設施，例如考慮令隔板等組成臨時空間。

平機會研究亦發現，部分餵哺母乳人士面對曾不受歡迎的情况。朱崇文舉例指，曾有婦女於餐廳內餵哺母乳，遭鄰座投訴而被要求換枱，由於餐廳不會突然要求一般客人調枱，故有關情况可被視為「較差待遇」，可構成直接歧視。他稱，《性別歧視條例》已於2021年作出修訂，涵蓋僱傭、教育、處所設置或管理等不同範疇，令婦女免受基於餵哺母乳的歧視或騷擾。