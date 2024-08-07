平機會倡政府改善程序助商場增建哺乳設施　冀拆牆鬆綁 (10:50)

平機會研究顯示，逾八成餵哺母乳或集乳的受訪女性認為應在公眾地方提供更多相關設施，部分亦批評現有設施衛生欠佳、質素參差等。平機會行政總監（營運） 朱崇文今早於港台《千禧年代》表示，研究中發現部分商場未有設育嬰及哺乳室，發展商於焦點小組訪談時表示樂意增加相關設施，惟加建程序複雜，須經過建築署、屋宇署、消防處等多個部門的關卡，形容有「阻滯」。他建議，政府可考慮改善程序，令有關改建可盡快完成，又期望政府考慮將《在商業樓宇提供育嬰間及哺集乳室》的指引改為強制性。
朱崇文表示，平機會針對50個商場和50個政府處所做設施審核，雖然數量未必足夠反映現實情况，但發現當中逾10%政府設施無設育嬰間等，多數於2000年之前落成。他認為，政府應帶頭主動提升設施，例如考慮令隔板等組成臨時空間。
平機會研究亦發現，部分餵哺母乳人士面對曾不受歡迎的情况。朱崇文舉例指，曾有婦女於餐廳內餵哺母乳，遭鄰座投訴而被要求換枱，由於餐廳不會突然要求一般客人調枱，故有關情况可被視為「較差待遇」，可構成直接歧視。他稱，《性別歧視條例》已於2021年作出修訂，涵蓋僱傭、教育、處所設置或管理等不同範疇，令婦女免受基於餵哺母乳的歧視或騷擾。