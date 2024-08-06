政府提醒前赴英國港人注意安全   (21:06)

港府指，香港對英國發出的黃色外遊警示現時仍然生效，計劃前赴或已在英國的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，避開人群聚集的地方，並留意當地就最新情況的公布。保安局指，鑑於近日英國多處地方持續發生示威和街頭騷亂，已更新外遊警示網頁有關英國的附加資料，並會繼續密切留意當地局勢，如有進一步消息，當局會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁（www.sb.gov.hk/chi/ota）發布當地最新情況。

在英國的港人如需協助，可致電入境處的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；提交網上求助表格求助，或與中國駐英國大使館聯絡，領事保護與協助電話：（44）7536174993。