政府提醒前赴英國港人注意安全   (21:06)

英國北部海邊城市紹斯波特（Southport）上周一（7月29日）發生3童死亡斬人案，觸發多地極右反穆斯林騷亂持續擴大，多個城市上周六（3日）有示威者破壞商店及襲警，部分地區爆發暴力衝突。港府今晚出新聞稿，指英國多處地方持續發生示威和街頭騷亂，提醒身在英國或計劃前赴英國的港人要注意人身安全。
港府指，香港對英國發出的黃色外遊警示現時仍然生效，計劃前赴或已在英國的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，避開人群聚集的地方，並留意當地就最新情況的公布。保安局指，鑑於近日英國多處地方持續發生示威和街頭騷亂，已更新外遊警示網頁有關英國的附加資料，並會繼續密切留意當地局勢，如有進一步消息，當局會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁（www.sb.gov.hk/chi/ota）發布當地最新情況。
在英國的港人如需協助，可致電入境處的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；提交網上求助表格求助，或與中國駐英國大使館聯絡，領事保護與協助電話：（44）7536174993。