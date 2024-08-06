夏寶龍稱習近平回信可指引港澳工商界　鄭雁雄倡香港做國家改革開放「先行者」 (18:26)

鄭雁雄受夏寶龍委托，在會上讀出夏的指導意見，夏寶龍認為，習近平的回信體現其對港澳發展的高度重視、為港澳發展指明前進方向，希望港澳尤其是工商界能以回信作為指引，「傳承愛國心、桑梓情」，「積極識變、應變、求變」，支持政府施政、推動一國兩制行穩致遠，為國家發展作更大貢獻。

夏寶龍的意見提到，習近平回信充分體現他對香港企業家的肯定和鼓勵，反映對港澳同胞的關心和關愛。夏寶龍期望，各界將回信的精神與中共二十屆三中全會精神結合，鞏固提升香港的國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才聚集高地，推動大灣區及新質生產力發展。

鄭雁雄則就香港如何把握三中全會精神提出多點倡議，認為本港應成為國家改革開放的「先行者」，作為發達經濟體，需把握三中全會「東風」實現新的現代化，期望特區政府投入全面深化改革，「不做旁觀者，要做局中人」。

鄭雁雄表示，香港應積極貢獻國家現代化改革，發揮高度國際化、國際專業人才庫、兩文三語、實施普通法等優勢，透過本港國際金融中心、投融資國際平台等角色，積極帶動各類資本深耕內地市場。他續說，本港應利用創科人才等優勢，與內地特別是珠三角地區給合，發展新質生產力。

鄭雁雄強調，香港需要創新，繼續做好內地聯通世界的橋頭堡。「香港要充分把握什麼要守住不能變、什麼要跟上一齊變、什麼要領先帶頭變。」

財政司長陳茂波發言時則表示，香港將對接國家發展戰略，開拓「一帶一路」市場，發揮好雙向平台角色，作為金融貿易和跨國供應鏈管理中心，提供離岸人民幣及專業服務。 他希望商界積極吸引國際人才，包括提供具競爭力的薪酬、待遇和發展機會。