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警拘69人涉行騙等　包括連環盜竊慣犯及兩16歲彈票黨成員 (17:40)

警方打擊盜竊、行劫等「搵快錢」相關罪行，過去兩周共拘捕69人，其中年齡最小的只有12歲。被捕人涉嫌爆竊、行劫、搶掠、扒竊、地盤盜竊、處理贓物罪、串謀行騙、雜項盜竊及店舖盜竊等共87宗案件，涉款約140萬元。其中兩名16歲少年涉以「彈票黨」手法騙取價值1萬元的遊戲卡被捕；亦有非華裔男子涉17宗盜竊案被捕。

深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒表示，過去兩周，深水埗警區情報組聯同深水埗及長沙灣分區特遣隊進行「風憲」行動，打擊深水埗區內「搵快錢」相關罪行。行動中51男18女被捕，他們年齡12至74歲，共牽涉87宗案件，涉款約140萬元。

其中一名被捕的44歲非華裔男子涉17宗盜竊案。深水埗警區重案組高級督察蘇文浩表示，被捕人於多間超市及便利店，趁人流多、員工少的時候落手，偷取多種日用品及食物，將贓物帶到深水埗一個用作臨時倉庫的住宅單位暫存，再將贓物以低價賣給雜貨店。警方調查後，上月31日將他拘捕，並到涉案雜貨店起回一批懷疑贓物。兩名雜貨店負責人因未能出示購貨單，涉嫌處理贓物罪被捕。據調查，所有贓物總值約3500元，警方暫時未見涉及集團式運作

另外，警方拘捕兩名16歲青少年，涉串謀行騙。深水埗警區情報組高級督察梁蔚琳指，兩人於網上社交平台向一名賣家稱想購買價值1萬元的遊戲卡，雙方相約面交，被捕人聲稱以支票付款。事主查閲網上銀行記錄見到有相關記錄，顯示已完成交易，便交出遊戲卡。但事主之後發現支票未能兌現，買家亦失聯。事主之後於網上見到有人出售相同遊戲卡，遂要求交易並報警。警方到場埋伏，趁時機成熟將兩少年拘捕，並起回相關遊戲卡。據了解，涉案遊戲卡有序號，因此事主能認出。

鄭騏鋒呼籲商戶加強防盜，安裝高清閉路電視，員工亦要加強警覺，不要貪便宜接收來歷不明的貨物。鄭重申，未成年人士犯法都要負上刑責，呼籲青少年切勿以身試法。

相關字詞﹕盜竊 行騙

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