屠龍案辯方批評屠龍小隊隊長　為取逾100萬元逃亡台灣而隱瞞殺警行動 (16:16)

被告張俊富的代表大律師李國輔表示，黃振強的供辭充滿疑點，張被黃利用及蒙在鼓裏。李批評黃會「呃隊友」、言行不一、「以大話冚大話」及是一名機會主義者，為個人私益而蒙騙他人。

黃聲稱良心過意不去，自覺有責任說出真相，才出庭頂證其他被告，惟李稱黃做從犯證人可享更高減刑幅度，故他有誘因去誣陷其他被告，黃亦獲控方撤銷殺警的控罪，但案發時黃卻是希望「啪狗」（槍斃警察）的人，辯方質疑「咁樣都算良心過意唔去？」

有證據顯示，吳智鴻一方會在12.8行動後給予黃逾100萬元作為逃亡費用。李表示，屠龍小隊隊員不會同意殺警，故黃向隊員隱瞞行動細節，務求「越少人知、越少阻礙」，便能取得逃亡費用。從黃的信息可見，他在行動前夕請友人幫他收拾行李，但沒有證據顯示其他隊員亦收拾行李，可見各人被蒙在鼓裏。

針對控方指張與黃討論設置炸彈的位置，李指兩人用「煙花」作為術語，但意指煙花炮仗。黃曾有意在示威中用炮仗對抗警察，亦向張稱會取得炮仗，故不能排除兩人只是討論放置炮仗。李又指，張對於炸彈和槍手的位置、逃亡路線等一無所知，豈會在不顧自身安全下參與危險的行動。由於黃作供不盡不實，存有疑點，故認為控方未能證明張是知情並參與串謀行動。