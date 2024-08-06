海關檢1.5億元電子零件　預計走私到內地　暫無人被捕 (15:54)

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察韓錦文表示，海關上月30日鎖定一個前往馬來西亞的40呎海運貨櫃，貨櫃報稱載有芯片，惟X光檢查顯示櫃內貨物雜亂，X光影像淺色部分與密度高的芯片並不吻合，認為有可疑。

有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任郭俊廷表示，關員最終在貨櫃內檢獲未列艙單貨物，包括高價值、全新集成電路、電容、底版及舊電子零件。郭稱，芯片一般會利用數隻貨櫃，以同一批次付運，但涉案貨櫃以單一貨櫃付運，申報重量較較同類貨櫃輕3至4成，引起海關注意。今次走私分子明目張膽地將走私貨放在貨櫃，僅利用虛報資料掩飾走私行為。

郭表示，電子產品及電子零件過往為走私至內地的熱門貨品，不排除走私份子採迂迴路線，先將貨物運至馬來西亞再轉運內地，如貨物成功走私往內地，預計可逃稅1800萬。據了解，有關電子零件為電腦、機器部件等，馬來西亞方面不會就進口電子零件徵稅。海關會繼續調查貨物來源及目的地，不排除稍後有人被捕。

海關重申，走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。