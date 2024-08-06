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涉刺警案後連登倡插小腸　裝修工稱留言以語音輸入「未經大腦」下發出 (14:23)

2021年7月1日，一名軍裝警員在銅鑼灣遭人刺傷，案發時23歲的男裝修工人涉在網絡討論區「連登」留言「插X死佢老豆老母」、主張應插小腸等。他否認一項煽惑他人有意圖而傷人罪，案件今（6日）在西九龍法院續審，被告出庭作供稱自己不懂打字，留言在「未經大腦」下以語音輸入發出，一旦輸入便無法修改；他又指代入角色後，覺得刺警行為很荒謬。

控方今舉證完畢，辯方中段陳辭時主張控方證據薄弱，即使作出最有利控方的詮釋亦不能將被告容昌明（現年25歲）定罪，被告無指明要插死警方，他的涉案5則留言只是一般評論。辯方舉例有人跳樓自殺，死後其單位變成凶宅，留言指下次自殺不要累及他人，應自行在家燒炭，也不會構成煽動他人自殺。正如本案，辯方認為不同人對字眼有不同理解，不應無限放大。

控方回應，控罪詳情針對的是警務人員，而非個別警務人員，現階段不用將控方案情推至最高點，從帖文背景、被告使用的字眼，不能說不當中不涉煽動言論。法官裁定本案表證成立，被告出庭作供稱自己於2020年9月註冊「連登」帳戶，不算經常登入，平日瀏覽與時事有關的帖文。

案發當日被告按入以刺警事件為主題的帖文，看到有人留言質疑「做戲」，他遂以「食花生」心態留言「插X死佢老豆老母」，以及提出應瞄準小腸插，而「老豆老母」只是助語詞。被告指他覺得事件不合理、太荒謬，在鬧市之中無理由會插中上半身，因此說「收皮啦傻仔」，實際是揶揄自己說要插小腸的留言。至於「教人點做都唔得？X你老母」一句，被告稱遭其他網民罵感到非常氣憤，衝口而出、用錯字，並非真想「教人」，而是用語音輸入時未經大腦。

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