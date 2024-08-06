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3男涉於潑水節向警及無綫記者射水　輔警認當時面露笑容稱「對市民唔係揦埋口面」 (14:10)

去年4月九龍城潑水節，3名男子涉向警員及無綫電視記者射水，他們否認襲警及普通襲擊共6罪，今（6日）續於九龍城裁判法院受審。涉案警員供稱，數名男子突然在他當值期間向他射水，使他全身濕透、感到不適。辯方盤問時播放案發片段，指警員當時感到開心、露出笑容；警員起初表示「可能見到我啲牙，但未必係笑緊」，後同意當時面露笑容，稱「對住市民唔係揦埋口面」。

3名被告分別為曾維誠（26歲，的士司機）、葉嘉健（26歲，文員），以及袁子健（31歲，紮鐵工人）。

輔警6553周永健作供稱，案發當日下午3時半，他與輔警8591站在城南道40號舖外當值，為免市民誤會他參與潑水節，他站在行人路較後位置。周續指，其間有數名情緒高漲、手持大水槍的男子走近，開始向他們射水，他的頭及身體被射濕；他感到不舒服並舉高右手示意暫停，惟對方沒有停止。

周感到對方並非友善，遂與同僚一同離開原位，但對方仍尾隨而來，對方的行為亦引起其他市民仿效。周沿途感到後背被射，走了約3分鐘後，在其他警員協助分隔下才得以停止。周在認人手續中認出被告曾維誠，主控詢問周，該些男子最後有否繼續向他射水；周表示隨着其他市民的加入，他已無法分辨，而他當時已全身濕透。

曾維誠辯方代表盤問時指出，周在4次書面記錄及口供中均沒有提及當日覺得感覺到痛、人身安全受威脅；周同意，確認沒有感到安全受威脅，而若非警方主動聯絡，亦沒有打算投訴。辯方質疑，周被射水時面露笑容，是抱着一個開心的心情離開；周反對。

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