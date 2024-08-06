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男子涉協助欠貸妻三度燒炭與兩名兒子自盡　兩人虐兒罪成囚9個月 (13:41)

30多歲母親疑因未能償還單位裝修費，向多間財務公司借貸，欠下300萬元。她在丈夫協助下三度燒炭，企圖與兩名兒子自盡，兩人裁虐兒罪成，今（6日）於區域法院判刑。辯方呈上被告兒子繪畫的全家福，寫有「開開心心全家團聚」。法官表示，畫作反映被告兒子內心渴望，考慮到兒子希望父母早日回家，判兩人監禁9個月。

被告為女子C.Y.S.及男子W.Y.C.，控罪涉及6歲男童X和兩歲男童Y。辯方求情時引述醫療報告，指X誤以為母親燒炭是為了滅鼠，對父母分開感焦慮；而案發時Y尚年幼，不記得事發經過。辯方稱本案是一宗悲劇，男童盼望和父母團聚，被告在極大心理壓力下犯事，幸好沒有真正傷害兒子。

辯方呈上X繪畫的全家福，內有兩名被告、X、Y和兩歲幼妹。暫委法官周燕珠表示，一家五口在畫中笑容滿面，周官指示女被告觀看圖作，女被告當庭泣不成聲。辯方表示，兩人被捕後甚少和兒子見面，錯過陪伴兒子成長的機會，而女被告近期破產，涉事居屋單位被頒發收樓令。

周官判刑指，兩名被告身為父母，有責任照顧子女，卻在數小時內連續3次燒炭，兩人的兒子亳不知情，完全無選擇生存的權利。周官表示，本案源於女被告無能力還款，她事後已申請破產，重犯機會低；男被告則是「愛妻號」，順應妻子要求而燒炭，經過本案已汲取教訓。

周官稱，被告對兩名兒子的愛惜毋庸置疑，兒子在事件並無承受身體傷害，反遭心靈創傷，特別在被告還押時，兩名兒子有情緒波動，顯示和父母分離承擔了「不能承受的痛苦和焦慮」；直至兩人獲保釋，兒子的情緒穩定下來。周官表示，被告尋死不能解決問題，只會惡化問題，由於兒子盼望一家團聚，法庭以小朋友福祉和利益為依歸，考慮判囚10個月；因事隔至今兩年多，周官酌情減至9個月監禁。

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