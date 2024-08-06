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歷史博物館國安展廳開幕　李家超鄭雁雄籲勿忘國安風險 (11:20)

位於歷史博物館的國家安全展覽廳今日（6日）揭幕，明起向公眾開放。特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄、國安公署署長董經緯及外交部駐港特派員崔建春出席開幕禮。李家超致辭時期望，展廳有助推動國安教育，又提及國際形勢複雜，地緣政治緊張，面對地區衝突頻繁、外部勢力圍堵打壓，國安風險不容忽視，維護國家安全「只有進行時，沒有完成時」。鄭雁雄就指，香港正處由治及興的「光明大道」，在此時更不能淡忘國家安全。

李家超認為，維護國家安全是特區政府責任及全中國人共同義務，全面提升國安教屬是維護國安的重要部分，希望各機構、社會各界、大專院校、中小學、青少年團體等人透過參觀展覽廳，更好推動全民國家安全教育，加強市民堅定維護國家安全的意識和承擔。

他又指，今年是國家主席習近平提出總體國家安全觀十周年，亦是特區完成《基本法》23條本地立法的憲制責任，具有里程碑意義的一年，徹底終止國家安全不設防的歷史，正是全力拼經濟、謀發展的最佳時機，不過國際形勢複雜，地緣政治緊張，面對「地區衝突頻繁、外部勢力圍堵打壓」，國家安全風險不容忽視，維護國家安全「只有進行時，沒有完成時」，必須增強憂患意識、底線思維。

中聯辦主任鄭雁雄致辭時表示，香港經歷由亂到治，「正在由治及興的光明大道上勇毅前行，越是這個時候，越不能淡忘國家安全」，相信展覽廳的落成，必將「厚植維護國家安全的土壤」。鄭雁雄又提及香港運動員在巴黎奧運的表現，認為屬「驚艷全球」，指張家朗和江旻憓「書寫劍擊世界第一的傳奇故事」，充分展現新時代香港青年自強不息、永不言棄的精神，為香港推進高質量發展帶來堅定信心。

國安公署署長董經緯致辭指，回顧香港從由亂到治，再走向由治及興的歷史，最令人深刻是只有國家安全堅如磐石，才能保佑香港長期繁榮，重申「維護國家安全只有一國之責，沒有兩制之分」。他續說，展覽廳成為常態化宣傳教育基礎，以及詮釋總體國家安全觀的重要平台，介紹國家安全觀科學體系重點內容，必將推動此重大戰略思想深入人心。

相關字詞﹕編輯推介 國家安全展覽廳 李家超 鄭雁雄 董經緯

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