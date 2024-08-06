明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

巴黎奧運｜何詩蓓對獲銅牌無遺憾　自言「為港爭光係光榮」 (07:45)

於巴黎奧運100米及200米自由泳獲得銅牌的港隊女飛魚何詩蓓返港，連同東京奧運兩面銀牌，她成為香港歷來獲得最多獎牌的運動員。何詩蓓形容是很大的榮譽，對於泳總會長王敏超對她奪銅覺得「有少少遺憾」，她強調只是盡本份和盡力比賽，「可以為香港爭光係一個光榮」，亦相信「過程比結果更加重要，所以我覺得只要我在過去三年訓練盡了自己努力，在比賽中做到自己最好，我就覺得無遺憾」。何詩蓓稱明白奧運前不同人對她表現都有不同期望和目標，「但佢哋對我嘅期望唔係我自己嘅目標」，不會太理會他人說法，「佢哋想講咩都無咩所謂」。

何詩蓓與香港游泳代表隊成員、張心悅、簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅及何甄陶一同返港。何詩蓓自言很少留意關於她的報道，會專注自己想做的事，滿足自己的表現，回港後會先短暫休息，提及在巴黎比賽期間感到緊張和興奮，睡眠質素欠佳，所以接下來數天只想在家睡覺，之後會備戰十月在亞洲舉行的三站游泳世界盃賽事。三站賽事將於上海、仁川及新加坡上演。

何詩蓓亦提及今屆奧運氣氛良好，她的家人可到現場觀賽，亦知道很多香港市民也前赴巴黎，「在場館或場外看到好多香港人、香港旗，其實好似一件盛事，大家去celebrate香港運動員過去咁多年嘅苦功，同埋我諗可能因為今屆我去奧運嘅心態不同咗，可能之前真係為比賽覺得好緊張，希望可以做到咩成績，但今次我真係希望可以享受成個過程，因為我唔知我來緊仲可唔可以去到下一屆奧運，所以in case 呢屆係我最後一屆奧運，我真係好想embrace成個moment。」

「喺比賽見到香港人、香港旗喺泳池，其實係好感動」

何詩蓓又指她在香港出生，長大在香港學游泳，「代表香港係理所當然，尤其今屆奧運令我更加肯定，我可以代表香港出去比賽係我嘅光榮，尤其係做持旗手，喺比賽見到香港人、香港旗喺泳池，其實係好感動，所以當我每次在泳池見到香港人或者拎着香港旗，我都盡量揮手。」她又感激港人在凌晨也特意收看直播以示支持。

日後盼成心理學家

她預料未來不會成為教練，認為自己不具備成為教練的條件，提及教練除了對游泳深入了解之外，亦要很有耐性，而且她更想成為心理學家。

奪得兩銅的何詩蓓料獲300萬獎金，她稱會以其中一部分答謝團隊成員，盛讚他們付出不少，若非團隊努力和盡責，她不會有今天的成績，稍後也會和團隊有慶祝活動。她亦指出今屆除她以外，港隊泳將何甄陶和張心悅亦能出戰個人項目，「係一件好值得慶祝嘅事」，指個人項目達奧運標準並不容易，而且港隊既有五度參與奧運的歐鎧淳， 亦有年紀輕輕就可參與奧運的張心悅，希望更多香港運動員可以在國際舞台上達標或有好成績。

市民帶心意卡接機

今年8歲、有參加游泳訓練的麥小朋友約清晨四時在機場等候，並準備親自撰寫的心意卡送給何詩蓓。她欣賞何詩蓓游泳的技術及堅毅精神，視為偶像，又認為何詩蓓「已盡晒全力，去做佢自己最好（表現），美國同澳洲嘅選手亦都真係好快，所以拎到銅牌已經唔錯」，對其成績不覺有遺憾。麥小朋友亦希望日後參加奧運。

市民梁小姐亦一早到機場接機，並準備心意卡希望送給何詩蓓，她表示何為其榜樣，尤其何詩蓓一句「being 1% better every time, no matter what you are doing（不論做什麼，每次要有1%進步）」啟發甚深，甚至令她有意重拾兒時已放棄的游泳運動。梁小姐亦表示不重視何詩蓓成績，「遺唔遺憾唔重要，拎幾多名都唔緊要，以自己最好嘅成績，留返做紀錄就可以」；市民成先生在機場等候上機，得知何詩蓓會於今晨返港後選擇留在機場接機，為何詩蓓為香港在今屆成績感到自豪。對於王敏超的「遺憾論」，他表示運動員在國際賽事中獲獎牌已得來不易，因此不同意王的說法，並形容對方言論不嚴謹。

相關字詞﹕編輯推介 巴黎奧運 何詩蓓

上 / 下一篇新聞