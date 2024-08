巴黎奧運｜何詩蓓對獲銅牌無遺憾　自言「為港爭光係光榮」 (07:45)

何詩蓓與香港游泳代表隊成員、張心悅、簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅及何甄陶一同返港。何詩蓓自言很少留意關於她的報道,會專注自己想做的事,滿足自己的表現,回港後會先短暫休息,提及在巴黎比賽期間感到緊張和興奮,睡眠質素欠佳,所以接下來數天只想在家睡覺,之後會備戰十月在亞洲舉行的三站游泳世界盃賽事。三站賽事將於上海、仁川及新加坡上演。

何詩蓓亦提及今屆奧運氣氛良好,她的家人可到現場觀賽,亦知道很多香港市民也前赴巴黎,「在場館或場外看到好多香港人、香港旗,其實好似一件盛事,大家去celebrate香港運動員過去咁多年嘅苦功,同埋我諗可能因為今屆我去奧運嘅心態不同咗,可能之前真係為比賽覺得好緊張,希望可以做到咩成績,但今次我真係希望可以享受成個過程,因為我唔知我來緊仲可唔可以去到下一屆奧運,所以in case 呢屆係我最後一屆奧運,我真係好想embrace成個moment。」

「喺比賽見到香港人、香港旗喺泳池,其實係好感動」

何詩蓓又指她在香港出生,長大在香港學游泳,「代表香港係理所當然,尤其今屆奧運令我更加肯定,我可以代表香港出去比賽係我嘅光榮,尤其係做持旗手,喺比賽見到香港人、香港旗喺泳池,其實係好感動,所以當我每次在泳池見到香港人或者拎着香港旗,我都盡量揮手。」她又感激港人在凌晨也特意收看直播以示支持。

日後盼成心理學家

她預料未來不會成為教練,認為自己不具備成為教練的條件,提及教練除了對游泳深入了解之外,亦要很有耐性,而且她更想成為心理學家。

奪得兩銅的何詩蓓料獲300萬獎金,她稱會以其中一部分答謝團隊成員,盛讚他們付出不少,若非團隊努力和盡責,她不會有今天的成績,稍後也會和團隊有慶祝活動。她亦指出今屆除她以外,港隊泳將何甄陶和張心悅亦能出戰個人項目,「係一件好值得慶祝嘅事」,指個人項目達奧運標準並不容易,而且港隊既有五度參與奧運的歐鎧淳, 亦有年紀輕輕就可參與奧運的張心悅,希望更多香港運動員可以在國際舞台上達標或有好成績。

市民帶心意卡接機

今年8歲、有參加游泳訓練的麥小朋友約清晨四時在機場等候,並準備親自撰寫的心意卡送給何詩蓓。她欣賞何詩蓓游泳的技術及堅毅精神,視為偶像,又認為何詩蓓「已盡晒全力,去做佢自己最好(表現),美國同澳洲嘅選手亦都真係好快,所以拎到銅牌已經唔錯」,對其成績不覺有遺憾。麥小朋友亦希望日後參加奧運。

市民梁小姐亦一早到機場接機,並準備心意卡希望送給何詩蓓,她表示何為其榜樣,尤其何詩蓓一句「being 1% better every time, no matter what you are doing(不論做什麼,每次要有1%進步)」啟發甚深,甚至令她有意重拾兒時已放棄的游泳運動。梁小姐亦表示不重視何詩蓓成績,「遺唔遺憾唔重要,拎幾多名都唔緊要,以自己最好嘅成績,留返做紀錄就可以」;市民成先生在機場等候上機,得知何詩蓓會於今晨返港後選擇留在機場接機,為何詩蓓為香港在今屆成績感到自豪。對於王敏超的「遺憾論」,他表示運動員在國際賽事中獲獎牌已得來不易,因此不同意王的說法,並形容對方言論不嚴謹。