機場三跑前工頭涉收非法回佣　判囚半年 (16:45)

被告莫伯祥（64歲）為德鑄前木工「工頭」，案發於2021年5月至2022年3月之間。控方指被告過往有1項刑事定罪紀錄，他於1981年涉無牌管有槍械和彈藥。辯方求情指，被告有多年建造業工作經驗，過往曾因工受傷，無法恆常工作。

裁判官彭亮廷判刑指，控方呈上兩段錄音帶以及證人或其他工友拍攝的片段，顯示被告收取金錢和點算現金，可謂證據確鑿。被告仍選擇抗辯，且只是不斷否認指控，做法不明智。彭官不同意被告稱他因案飽受困擾是有效的求情因素，指廉署需時調查，兩年等候於同類案件而言可算短。

控方案情指，案發時德鑄工程有限公司(德鑄)是三跑項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程，被告為德鑄工頭，會引薦工人，馬姓工人向被告表示有意參與項目，並介紹另一名李姓工人，被告指若成功獲聘，二人需向他支付每個工作天100元至300元的非法回佣。馬無在地盤上班和支付回佣，李則由2021年7月起，每月向被告支付9筆由600元至2700元賄款，合共1.97萬元。