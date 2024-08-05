潑水節射水案　無綫攝影師供稱被告走近叫囂阻工作　上前勸喻反被射水及「批肘」 (15:00)

3名被告分別為曾維誠（26歲，的士司機）、葉嘉健（26歲，文員），以及袁子健（31歲，紮鐵工人）。

無綫電視新聞部攝影師譚永文作供稱，案發當日下午他與兩名記者一同到城南道採訪潑水節，約於下午3時半開始「做扒」，而為了拍攝與市民互動的畫面，他找了5至6位小朋友在拍攝時與記者互相射水，惟隨着愈來愈多人加入，情况開始失控，當中包括3名被告。譚續指，3人不斷向記者的面部射水， 被告曾維誠愈射愈近，一邊大叫「TVB！TVB！」，兩位同事狀似「抖唔到氣」、低頭避開，他遂帶同兩人一起離開。

譚續說，當時3名被告尾隨攝影團隊走，他見狀拍一拍曾的膊頭，告知他們正在工作，但曾未有理會並繼續追上記者，及後更用右手肘撞他的膊頭、正面向他面部射水，令他感到疼痛，另外兩名被告後加入從側面射水。譚最終決定向警員求助，指3人騷擾他們工作，自己曾被撞到。

曾維誠辯方代表向譚指出，他搭曾膊頭時力度大，把曾拉後，再說「咁大個人仲學啲小朋友咁樣玩？」；譚不同意，但承認自己當時覺得被告「好麻煩」、阻礙他們工作。辯方續指，譚因覺得麻煩，遂在被告追向記者時以身體阻擋，遭被告撞到，所以譚當時亦沒有向警方投訴被撞一事；譚否認。