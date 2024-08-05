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涉訛稱為客投保詐騙逾190萬元佣金和獎金　保險代理否認14項欺詐罪 (14:14)

一名保險代理涉訛稱7名客戶投保14份保單，詐騙保險公司逾124萬元佣金和逾67萬元獎金。代理否認14項欺詐罪，案件今（5日）於區域法院開審。控方開案陳辭表示，曾有人接觸涉案客戶，聲稱豁免交保費數個月，仍可獲得投保。

控方開案陳辭指，被告范庭恩（案發時47歲）於2014年加入安盛金融有限公司，至2017年完約。首兩項欺詐罪發生於2014年11月，涉及髮型屋東主霍仲元的定期保險和人壽保單，霍報稱月入10萬元。有人支付保費後，被告從中獲得逾20萬元佣金。

控方表示，曾有一男一女接觸霍仲元，表示可以「免保費」數個月，獲得一年保險計劃。霍事後表示，他沒有簽署安盛保單，亦未曾支付保費，被告是其妻子的同學。

另外兩項欺詐罪發生於2015年11月，涉及美容店員工潘敏儀的危疾和人壽保單。潘在保單報稱擔任一間汽車公司秘書，被告從中獲得逾8.3萬元佣金。潘事後表示不認識被告，亦未曾支付保費，保單上部分資料有誤。控方表示，涉案7名客戶無向被告投保，被告訛稱投保申請屬實，意圖誘使安盛批出14份保單，發放共逾190萬元佣金和獎金。

潘敏儀出庭作供指，無授權任何人以其名義開保單，涉事保單的簽名不實，職業一欄有誤。潘表示，曾有女客人介紹「免費保險」，著她交資料投保，她考慮後作罷。潘指不認識本案被告，被告不是其理財顧問。

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