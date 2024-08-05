男裝修工涉連登談刺警方式被控煽惑傷人　稱響應仇警氣氛「心頭一熱」留言 (14:13)

被告容昌明（案發時23歲）於2021年7月1日，意圖使香港警務處警務人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑他人非法及惡意傷害上述警務人員。據控方開案陳辭，刺警事件發生後10時許，「連登」轉載事件的報道，被告以「要食自己整」帳戶，公開留言「插X死佢老豆老母」、「插中後膊，下次應該插身體中間小腸嘅部位，插穿左小腸想唔死都難」。

其他網民回覆被告的留言指「咁X叻你去啦冷氣軍師」、「咁勁咪你去做囉 條友已經俾人捉咗啦⋯⋯」，被告再回覆「X你老母教人點插都唔得呀？你老母臭X好驚下一個畀人插中小腸係你？」等。偵緝警員2022年2月至3月將留言擷取，被告3月14日在葵涌被捕，至當天留言仍可讓公眾瀏覽。被告警誡下承認「個account係我嘅，你講嘅留言都係我發嘅，對唔住。」

被告其後在錄影會面進一步稱連登可匿名討論，不用負責，當時社會風氣較仇警，大量用戶嘲笑警員，他又貪玩，看到警員受傷便幸災樂禍，無思考後果，現意識到留言是錯。被告指想表達指插警員小腸部位更容易導致他受傷甚或喪生，另有人用髒言罵他，他感到氣憤遂反駁對方；他當時無意刪除只是「心頭一熱」的留言，其後忘記。辯方將爭議留言非煽動性，被告亦無煽動意圖。