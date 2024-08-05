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警打擊黑社會活動拘119人　搗偽鈔集團、非法賭檔、製毒工場 (12:14)

警方自7月21日起展開為期14日、代號「智鼓」的執法行動，打擊黑社會活動及相關罪行，除搗破色情場所及非法賭場外，亦破獲一個涉使用「練功券」偽鈔的詐騙集團，拘捕119人，年齡介乎20至88歲，部分被捕人有三合會背景。

港島總區反三合會行動組第二隊主管高級督察盧偉德表示，被捕75男44女之中，88人為本地人，另外31人分別持雙程證及「行街紙」留港。警方亦於行動中搗破5個色情場所，以涉嫌「管理賣淫場所」及「違反逗留條件」拘捕25人，另又搗破7個非法賭場，以涉嫌「管理賭博場所」及「非法賭博」拘捕59人，其中一間非法賭場為持牌遊戲機中心，賭場以釣魚機吸引顧客賭博，贏取的積分會兌換成現金。

警方同時偵破13宗與毒品相關案件，部分涉在娛樂場所附近兜售毒品，其中一宗利用私人單位作為製毒工場，警方破獲該宗案件，檢獲1.9公斤、市值約190萬元懷疑可卡因及製毒工具，並拘捕一名26歲男子，他被暫控一項販運危險藥物及製造危險藥物罪名。

警方亦搗破一個由黑社會操控的詐騙集團，集團在今年3月至7月涉至少6宗使用「練功券」偽鈔的詐騙案，損失總額約200萬元。案中事主於社交平台出售名貴物品，包括腕表及名酒。集團成員會相約賣家面對面交收，期間成員會假扮成鑑賞家及買家，聲稱幫事主檢查及鑑證其出售的物品，同時用透明膠袋裝住一疊疊鈔票，再帶事主到不同房間簽約，趁機取走名貴物品。事主其後發現該疊鈔票只有底、面為真鈔，其餘全為偽鈔。警方經調查鎖定集團，拘捕3男5女，起回價值約24萬的贓物，檢獲超過1500張、面值為500元的偽鈔。

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