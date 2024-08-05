明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

東涌線往來欣澳與東涌站列車服務10月26日讓路工程　提前約兩小時收車 (17:00)

港鐵今日（5日）公布，為配合東涌線延線大型路軌改道工程，東涌線往來欣澳與東涌站的列車服務10月26日（周六）將提前約2小時停止，並將會在晚上約11時後提供免費巴士接駁服務往來欣澳至東涌。港鐵估計約幾千名乘客受影響，稱改道工程的關鍵工序之一為安裝道岔（又稱波口），工程共涉安裝4個道岔，當日會安裝首個道岔，預料約4至5小時完成，翌日可恢復列車服務，如期開出頭班車，其餘3個道岔則根據首個道岔的安裝工程情况，於未來3年安裝。

港鐵指，東涌往香港站的尾班車將於當日晚上11時01分開出，而香港往東涌站的尾班車將於晚上11時07分，強調機場快線服務不受影響，而且晚上約11時後，會有港鐵免費接駁巴士往來欣澳至東涌，約每2至3分鐘一班，可應付當日乘客量。

港鐵項目經理（東涌線延線）梁寶寶表示，東涌線延線大型路軌改道工程已於去年年中展開，今年已進入土木工程重要階段，預計2029年完成。她指，港鐵每周大約有3個晚上可進行東涌線延線改道工程，為盡量不影響列車服務，已將有關前期工程分拆幾百個細項，分幾百個晚上於「黃金兩小時」實行，而安裝道岔屬改道工程中「關鍵中嘅關鍵」，讓列車行駛新路段，必須在正線上安裝，而且工序非常複雜，分4次逐一進行。她重申，安裝道岔工程必須連續、無間斷做，無法於「黃金兩小時」內完成，因此無可避免延長非行車時間。

機場鐵路總管呂幹貽表示，根據過往乘客量，審視哪個時段影響最低，周六則相對較少人，預料約有幾千名乘客受影響，主要由市區往東涌站，亦已加強與周邊地區溝通，如酒店及景點營辦商等，呼籲他們提醒乘客有關列車安排。他又提醒接駁巴士車程較鐵路長，也有機會受路面交通情况影響，呼籲乘客及早規劃行程。

被問到若工程令列車服務延誤，如何減低對市民影響，呂幹貽回應指，港鐵與工程有緊密合作，規劃有不同時間截點，盡量在行車時間前完成工程，如有突發事情，會即時從不同渠道與市民溝通。

首個道岔會於未來新車站路線對出，東涌線往香港方向路軌上安裝，作為新路軌起點，接著在同一方向路軌會安裝第二個道岔，新路軌建造工程會同步展開，當往香港路軌改道工程完成及通過測試後，東涌線往香港方向的列車會率先改道，行駛新下行線並提供日常服務。之後港鐵會拆除部分下行線路軌，騰出空間建造新的上行線路軌，並在路軌上安裝兩個新的道岔，以及建造往東涌方向的新路軌。待改道完成後，將會進行各項測試才通車。

相關字詞﹕編輯推介 東涌線 港鐵

上 / 下一篇新聞