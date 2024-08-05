東涌線往來欣澳與東涌站列車服務10月26日讓路工程　提前約兩小時收車 (17:00)

港鐵指，東涌往香港站的尾班車將於當日晚上11時01分開出，而香港往東涌站的尾班車將於晚上11時07分，強調機場快線服務不受影響，而且晚上約11時後，會有港鐵免費接駁巴士往來欣澳至東涌，約每2至3分鐘一班，可應付當日乘客量。

港鐵項目經理（東涌線延線）梁寶寶表示，東涌線延線大型路軌改道工程已於去年年中展開，今年已進入土木工程重要階段，預計2029年完成。她指，港鐵每周大約有3個晚上可進行東涌線延線改道工程，為盡量不影響列車服務，已將有關前期工程分拆幾百個細項，分幾百個晚上於「黃金兩小時」實行，而安裝道岔屬改道工程中「關鍵中嘅關鍵」，讓列車行駛新路段，必須在正線上安裝，而且工序非常複雜，分4次逐一進行。她重申，安裝道岔工程必須連續、無間斷做，無法於「黃金兩小時」內完成，因此無可避免延長非行車時間。

機場鐵路總管呂幹貽表示，根據過往乘客量，審視哪個時段影響最低，周六則相對較少人，預料約有幾千名乘客受影響，主要由市區往東涌站，亦已加強與周邊地區溝通，如酒店及景點營辦商等，呼籲他們提醒乘客有關列車安排。他又提醒接駁巴士車程較鐵路長，也有機會受路面交通情况影響，呼籲乘客及早規劃行程。

被問到若工程令列車服務延誤，如何減低對市民影響，呂幹貽回應指，港鐵與工程有緊密合作，規劃有不同時間截點，盡量在行車時間前完成工程，如有突發事情，會即時從不同渠道與市民溝通。

首個道岔會於未來新車站路線對出，東涌線往香港方向路軌上安裝，作為新路軌起點，接著在同一方向路軌會安裝第二個道岔，新路軌建造工程會同步展開，當往香港路軌改道工程完成及通過測試後，東涌線往香港方向的列車會率先改道，行駛新下行線並提供日常服務。之後港鐵會拆除部分下行線路軌，騰出空間建造新的上行線路軌，並在路軌上安裝兩個新的道岔，以及建造往東涌方向的新路軌。待改道完成後，將會進行各項測試才通車。