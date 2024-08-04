上半年392人遇車禍嚴重受傷或死亡　單車死亡人數比同期升2.5倍 (17:15)

交通總部(行政)警司黎小慧指，私家車、貨車、的士及電單車涉及致命交通意外的比率較高，當中意外成因過半為不專注駕駛，包括不留神、忽略車輛盲點及不小心轉線，其次是由超速及路面經驗不足引起的車輛失控。

道路安全課總督察林啟森表示，上半年共發生7宗涉單車的致命意外，比去年2人死亡上升2.5倍。警方進行調查，相信4宗意外涉及自炒，當中3宗與下斜失控有關，其餘3宗分別被私家車及貨車撞倒。林啟森指，案中6人均未有佩帶頭盔及其他安全裝備。他提到雖佩帶頭盔非法例規定，但頭盔可避免頭部受傷，減低傷亡風險。

警方指，市民誤以為踏單車為休閒娛樂及簡單代步方式，忽略踩單車危機。警方提醒，市民活動時要做好風險評估，例如下斜時要慢駛、選擇落地推車等。警方又提醒，行駛在馬路的單車被視為車輛，車手同要遵守交通規則，包括交通燈號及標記。

中國香港單車總會代表梁志賢提到致命個案大部分在路面發生。他補充指，大車司機駕駛時，或因車身較高而忽略單車位置，同時路面的「陷阱」比單車徑多，例如路面的渠口闊，甚至留有縫隙，故有機會釀成意外。梁志賢建議，市民踏單車時宜選擇單車專用路段，馬路上行車亦要小心盲點。他又指出發時須檢查單車，包括煞車系統、車胎等，避免意外。