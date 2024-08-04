智方便「一網通辦」後逐步淘汰現有政府應用程式　或強制電子化部分服務 (13:04)

黃志光在無綫節目《講清講楚》表示，不會取締所有政府應用程式，因為部分服務的業務流程複雜，需有專屬的應用程式，但強調這些應用程式數目不多。他又指，今年中就所有網上申請、遞表申請或牌照申請流程，向市民提供電子選項的目標已達標，下一步將會整合服務，以統一手機處理平台，由市民授權容許其他部門取得已登記的資料。他指，「智方便」在下半年會推出「個人小幫手」版面，用家核實身分後，版面會透過用家授權，在不同部門取得用家基本資訊，例如毋須再到水務署網頁便可查看水費單資料，明年初會推出平台，讓各部門的服務變成「智方便」內的小程式，市民可一目了然找到所需服務。

黃志光指又指，「智方便」登記數目近年增加，現在近290萬人，期望明年底超過400萬人登記，當局已盡量簡化「智方便」登記程序，以往需多角度拍攝身分證以核實真偽，而上月起用智能身分證拍上具「近距離無線通訊功能」（NFC）的手機，即可讀取個人資料登記。

被問到會否強制政府服務電子化，黃志光說，服務電子化要視乎群組及應用，又指稅務局會逐步地強制企業報稅時必須使用電子版本，若時機成熟，會考慮強制服務電子化，最重要是方便市民。