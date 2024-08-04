陳茂波：本港整體經濟狀况尚算平穩　私人消費有一定壓力 (11:16)

陳茂波表示，貨物出口第二季繼續按年升7.6%，投資開支亦升6%，支持今年第二季本地生產總值按年增長3.3%。他認為，抓準刺激消費的時點，例如最近的奧運熱潮，又或各種主題式的大型活動，加上高質素的產品和服務，配合更多宣傳推廣和優惠，更好滿足消費者的需求，自然可以幫助增加生意量。

陳茂波又指出，中央各項惠港措施相繼落實推行，必定會推動本地旅遊和消費相關行業的發展，稱政府會繼續加強開發會展旅客這類高消費的客源，提到旅發局已促成及競投逾60個大型國際會展活動，由今年至2026年期間在港舉行，預料可吸引至少22萬人次參加。他亦表示，下半年會到訪歐美、澳洲和中東等地，開拓具潛質的新市場及新資金來源。

對於巴黎奧運已進行約一半的賽事，陳茂波表示，今屆中國香港代表隊至今已取得2金2銅的驕人成績，即使透過電視直播觀看賽事，都能感受到其中的激烈和緊張，讚揚運動員經歷長時間、高強度的訓練，經年累月的堅持與不斷突破自己，鬥志、堅毅與不屈的精神，為社會帶來正能量的勵志故事。