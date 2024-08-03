奧地利籍港商一家三口首次持回鄉證過關 稱非常便利 (23:28)

Alfred一家今早經落馬洲支線/福田口岸過關，並花約5分鐘完成指紋採集手續；傍晚經同一關口的自助通道返回香港時表示，以往需視乎排隊人數，花費約45分鐘以人手過關；現時可利用回鄉證在10分鐘內通關，形容新措施對商人非常便利。而今次過關，他與家人亦花費了約1000元在深圳餐廳吃點心，又到訪Coco Park及世界之窗，惟沒有購物。Alfred稱上次過關到內地至今已相距7年，今次返內地，發現深圳的商場變得很「現代」（modern）及「繁忙」（busy），令他很驚喜。

首次到內地的女兒Patricia表示，今次到內地旅遊感到有趣，商場比香港大很多，但在餐廳吃點心時，因家人不懂普通話，職員又不諳英語，即使嘗試過使用軟件翻譯作溝通亦不成功，導致職員很像避開他們（hiding from us），但整體體驗不錯。妻子Lenny亦稱在內地時不懂使用Alipay支付車費，目前已下載程式，但仍未清楚如何使用，會回家繼續研究。她亦認為一日內很難認識內地，未來需充分計劃，並花費至少三日探索內地。