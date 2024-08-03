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奧地利籍港商一家三口首次持回鄉證過關 稱非常便利 (23:28)

非中國籍香港永久居民近日可申請「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」（俗稱「回鄉證」），方便穿梭中港兩地。成功領證的港澳奧地利商會前委員會成員、現於能源公司從事全球商業發展的Alfred Buchner今早（3日）與家人過關，他表示新措施非常便利，縮短其過關時間至10分鐘；惟女兒Patricia表示與內地人溝通上有困難。

Alfred一家今早經落馬洲支線/福田口岸過關，並花約5分鐘完成指紋採集手續；傍晚經同一關口的自助通道返回香港時表示，以往需視乎排隊人數，花費約45分鐘以人手過關；現時可利用回鄉證在10分鐘內通關，形容新措施對商人非常便利。而今次過關，他與家人亦花費了約1000元在深圳餐廳吃點心，又到訪Coco Park及世界之窗，惟沒有購物。Alfred稱上次過關到內地至今已相距7年，今次返內地，發現深圳的商場變得很「現代」（modern）及「繁忙」（busy），令他很驚喜。

首次到內地的女兒Patricia表示，今次到內地旅遊感到有趣，商場比香港大很多，但在餐廳吃點心時，因家人不懂普通話，職員又不諳英語，即使嘗試過使用軟件翻譯作溝通亦不成功，導致職員很像避開他們（hiding from us），但整體體驗不錯。妻子Lenny亦稱在內地時不懂使用Alipay支付車費，目前已下載程式，但仍未清楚如何使用，會回家繼續研究。她亦認為一日內很難認識內地，未來需充分計劃，並花費至少三日探索內地。

相關字詞﹕回鄉證

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