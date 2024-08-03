關鍵基礎設施條例諮詢期結束　保安局接獲53份意見書 (18:48)

鄧炳強今在商台《政經星期六》指，在53份意見書中，有47份來自業界。他引述美國商會表達關注，包括可否設兩年寬限期。鄧解釋條例通過後，預計要一年成立專責辦公室，期間會與涵蓋的設施負責人商討，希望能達到某些基準；局方會提供清晰的實務指引，並已與大部分受監管者接觸，「現已有非常好的系統，只不過確保要達到基準，及需理順流程及方式」，不認為這些關鍵基礎設施是「由零開始」，相信執行時間非常合理。他指可能因應情况分批處理，率先監管較重要而且已預備好的關鍵基礎設施。

鄧炳強又引述美國商會，提到會否延長公眾諮詢期，鄧稱局方在諮詢期前曾進行15場諮詢會、涉及110名持份者，而諮詢期間亦進行另外5場諮詢會，並有採納部分意見，相信諮詢已經足夠。

被問到會否以相關條例規管傳媒機構，鄧炳強指，參考世界各地的做法，廣播屬於關鍵基礎設施，舉例外國發生政變，第一時間亦會控制電台，故認為廣播將被納份關鍵基礎設施監管；而個別報紙則視乎其對科技的依賴程度，及發生問題會否影響整個社會而衡量，強調「無意干擾新聞做法」，主要是保障公共安全。