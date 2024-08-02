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訪老撾、越南、柬埔寨簽55項合作備忘錄 李家超：積極研究於東盟增經貿辦 (18:26)

特首李家超今日（2日）結束訪問東盟三國，即老撾、柬埔寨和越南的行程。他說，3國均清晰表示支持香港盡快加入RCEP，得知RCEP成員國正商討要加入成員的程序，暫未有最終定案，稱特區政府已準備就緒可隨時好商討，相信香港加入RCEP後有貢獻，可與其他成員國提供更多互惠。他又指出，今次外訪與3國政府建立明確共識，要加強政府之間的交流往來，當局會積極研究再於東盟國家增設經貿辦，並會研究如何推進措施，讓來自該3國的旅客入境更便利。

李家超總結行程表示，今次外訪出席約30場活動，與當地政府及企業等有良好交流，亦達成5項成果，包括建立加強政府之間交流的明確共識、共簽署55項協議及合作備忘錄、鞏固及擴展商業網絡、建立共建一帶一路的強烈共識，亦再次肯定3國支持香港加入RCEP。他稱，相信與東盟發展關係的方向正確及有很大潛力。

隨團的港交所行政總裁陳翊庭表示，目前有約100間東南亞公司在港上市，稱香港的優勢之一是互聯互通機制下，在港上市的海外國際公司可納入港股通，讓內地投資者亦可投資者其股票，機制是全球獨有，而自去年3月起，已有一間柬埔寨公司獲納入港股通。她稱，今次外訪接觸很多東盟企業，見到他們對上市程序表達濃厚興趣，港交所會積極跟進。

貿發局主席林建岳表示，貿發局不久之後會在柬埔寨增設顧問辦事處，亦已邀請柬埔寨商務部於3周後訪港，與貿發局商討合作。

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