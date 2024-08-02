貓迷博覽會參觀者眾　主辦方料人次超越去年 (17:49)

今屆貓迷博覽會亦破紀錄有200個參展商、超過410個攤位參與，並增設一個展覽館。下午約1時半，現場已有大批市民陸續入場，整體人流尚算暢順，不少參展商推出多項優惠，盼吸引客源。

第二年參展的「寵然有限公司」負責人黃小姐表示，檔位主要售賣貓屋、貓罐頭及文創產品。為吸引人流，今年更推出55折等多項折扣優惠。惟她指出，首日人流不及去年同期，「今次有心理準備，預測（生意額）唔多」，未必能超越去年的銷情。

首次參展的「POP2MAKE」負責人林先生指，這次主要售賣以木、膠及皮製作而成的貓主題文創產品，截至下午3時已有約20單生意。他笑言，去年有參展的檔主向他分享獲六位數收入，故今年選擇參展，期望自己亦能做到。

此外，不少市民亦攜帶愛貓到場購物。第二年來博覽會的黃小姐指，今年購物較去年闊綽，不設消費上限，已花費600元為貓狗購入營養補充品、零食及罐頭等。

卓小姐亦形容今年氣氛熱鬧，許多參展商亦推出不同優惠，已花費3000元為愛貓購買主餐及零食等，並稱下年會繼續支持，「想省錢一定來呢啲地方買」。

展覽集團有限公司主席王學譜向本報表示，由於今年場地增設一個展館及參展商增加，首日入場人士較上屆同日多10%增長，若走勢不變，有望創下新高。他另透露，其他參展商亦有向他表示生意較去年升逾10%，並引述早前公布的數據，指養貓每月支出較去年急升26%，加上留港消費的特性，對支撐本地經濟起了一定作用。

他期望，有關活動能每年舉辦，做到持續性發展，除舉辦活動外，亦希望幫助相關產業持續發展，為業界提供平台，有信心活動能成為亞洲及國際盛事。