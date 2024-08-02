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童樂居虐兒案最後一宗裁決　被告罪成 (17:11)

「童樂居」虐兒案累計34名職員被起訴，案發時23歲的被告承認5項虐兒罪，但否認其餘6項虐兒罪和2項普通襲擊罪，她今（2日）在區院被裁定其中6罪罪成，為童樂居最後一宗裁決案件。法官王詩麗指，被告在幼兒教育方面具備一定學識和經驗，必然知道自己連環打頭、推胸、拍頭等動作會令他們承受不必要苦楚，其辯解強詞奪理、前後矛盾。案件押後至8月7日，與被告涉及的另案一併求情。

被告黃潔瑩（現年26歲）被裁定其中4項虐兒罪和2項普通襲擊罪成，所有控罪發生於2021年9月至12月期間。控方指男童A在睡牀上，嘗試觸碰另一兒童的右肩時，被告用手推他，捉住A的右腳多次向下壓，當A哭泣用手遮住太陽穴，被告用力扯開他的手。被告另在男童D拾起襪子時打他頭，把襪子丟回D；另一次事件中，D跟隨被告走向遊樂場，被告反覆推和打D，令D五度跌在地上。

當女童H走近電視機，被告捉住她左肩向後拖拉，待H回頭時，被告連續敲打H頭部約6下。餘下3罪涉及男童R、X和Y，R嘗試爬上遊樂場太陽傘底部，X和Y則搖動太陽傘的杆，被告推開R和大力將他放在地上，分別拍打3人的頭部和臂部。被告自辯解釋A和D欲打其他幼童，遂「𢯎」A腳底和推開D令他們放鬆；以為D發脾氣掉襪子，模仿D的動作來教導他；提醒H坐好，以及因太陽傘壞了示意3人遠離。

法官指被告的辯解強詞奪理，A表現出痛苦和哭泣的表情，被告必然看到，反而更用力拉開和按壓A的腳。法官續稱，被告有力度地推胸和拍頭更易令D受傷，與她聲稱避免D撞向搖搖馬的角的說法相反；被告雖無緊握拳頭打H，但她的動作絕不輕和不必要。法官不接納被告對R、X和Y的行為是想保護他們，X和Y險些失去平衡，但不至於造成不必要苦楚，因此交替的2項普通襲擊罪成。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 童樂居 虐兒

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