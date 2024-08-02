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運輸署邀11小巴路線「紅轉綠」 (15:14)

運輸署今日（2日）發信邀請符合指定條件的11條紅色小巴路線的營辦商，申請把紅巴路線轉為綠色專線小巴路線模式營運，申請期限至10月31日。11條路線涉及來往旺角至觀塘、石籬、油塘、西貢；來往土瓜灣至何文田等紅色小巴路線，預計於今年底前完成審批。

運輸署邀請「紅轉綠」路線：

  1. 油塘(油塘道) – 觀塘(裕民坊公共運輸交匯處)
  2. 秀茂坪(曉光街) – 佐敦(北海街)
  3. 土瓜灣(譚公道) – 何文田(俊民苑) (循環線)
  4. 慈雲山(惠華街) – 佐敦(南京街)
  5. 油塘(鯉魚門徑) - 佐敦(吳松街)
  6. 香港仔(東勝道) – 旺角(洗衣街)
  7. 石籬(石梨街) – 旺角(上海街)
  8. 何文田(孝民街) – 旺角(花園街)
  9. 元朗(峻巒) – 元朗站(朗明街) (循環線)
  10. 西貢(惠民路) – 旺角(登打士街)
  11. 觀塘(馬蹄徑) - 旺角(登打士街)

署方指會審視每宗接獲的申請，確保有關路線營辦商符合「經營公共小巴（專線）服務的條件」，包括聘請司機駕駛有關路線、其日常運作和票價須受運輸署批核及監管等。「特選紅轉綠」計劃的指定條件包括紅巴路線的服務年期必須為5年或以上、路線內的車輛只行駛該單一路線並每日提供全日服務，以及該路線由單一營辦商經營。

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