運輸署邀11小巴路線「紅轉綠」 (15:14)

運輸署邀請「紅轉綠」路線：

油塘(油塘道) – 觀塘(裕民坊公共運輸交匯處) 秀茂坪(曉光街) – 佐敦(北海街) 土瓜灣(譚公道) – 何文田(俊民苑) (循環線) 慈雲山(惠華街) – 佐敦(南京街) 油塘(鯉魚門徑) - 佐敦(吳松街) 香港仔(東勝道) – 旺角(洗衣街) 石籬(石梨街) – 旺角(上海街) 何文田(孝民街) – 旺角(花園街) 元朗(峻巒) – 元朗站(朗明街) (循環線) 西貢(惠民路) – 旺角(登打士街) 觀塘(馬蹄徑) - 旺角(登打士街)

署方指會審視每宗接獲的申請，確保有關路線營辦商符合「經營公共小巴（專線）服務的條件」，包括聘請司機駕駛有關路線、其日常運作和票價須受運輸署批核及監管等。「特選紅轉綠」計劃的指定條件包括紅巴路線的服務年期必須為5年或以上、路線內的車輛只行駛該單一路線並每日提供全日服務，以及該路線由單一營辦商經營。