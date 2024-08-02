三男涉潑水節向警員傳媒潑水　辯方指主辦未曾阻警員玩水　主辦若有人不悅會勸阻 (15:07)

3名被告分別為曾維誠(26歲，的士司機)、葉嘉健(26歲，文員)，以及袁子健(31歲，紮鐵工人)。

九龍城區議員劉婉燕供指，她案發時為九龍城區居民聯會幹事，負責籌辦龍城潑水嘉年華；籌辦方事先與警方開會商討封路事宜，亦有與工作人員和義工作訓示。劉指，活動規則指明，只可以在城南道圍封範圍內的馬路射水，不能在行人路射水或向行人路射水，亦不能向工作人員及制服團體射水。劉續指，因為活動場地附近有民居，遂拉膠帶阻隔行人路，與馬路，為免居民落樓時受影響；若有人違反規則，工作人員會口頭勸喻，若勸喻無效則會向警方求助，請他離場。

劉續指，活動當日若有15名工作人員在場，城南道的前中尾部各放置了一部擴音器，播放守則錄音，工作人員亦會在參加者入場時提醒有關規則；參加者可以入場券換取水槍，而主辦方並無限制參加者使用甚麼種類的水槍。當時在場的劉指，部分人士情緒高漲，清場時仍不願離去。

被告曾維誠的辯方代表盤問時，播放了案發時的新聞片段及閉路電視，可見當時有市民在行人路射水、在水桶潑水，亦有警員與市民一同玩水，惟未有工作人員或警察勸阻，詢問劉是否即使看到有違規情况，但沒有威脅到安全就不會阻止？劉回應「可以咁講」，另指若看見被射水的一方表露不悅亦會上前勸阻止。