禁餵野鴿條例生效　漁護署研增設閉路電視助搜證 (11:33)

石仲堂又表示，署方已於部分餵飼野生動物的黑點安裝紅外線相機，觀察市民餵飼的時間、頻率等，以部署執法行動，亦會考慮為執法人員增配隨身相機等設備。他亦指出，修例後食環署、康文署及房屋署人員均可就市民非法餵飼野生動物執法，各人員會按風險為本策略、根據情報及舉報作相應跟進，而漁護署會加強巡查黑點次數，有需要時會安排聯合行動。

對於餵飼野生動物過程一般較快，被問到當局能否更快速執法，石仲堂稱，如果餵飼食物的人士只出現一次、而執法人員未能看見餵飼過程，檢控上確有難度，但署方都會向舉報者搜集資料並盡量執法，又說很多會作餵飼行為的人士都不會只餵一次，若收到舉報就會派人調查。他提醒，市民若發現非法餵飼行為，可透過1823作舉報，建議留下詳細資料，如涉事的地點、日期及時間等。

李世榮倡加強應用科技執法

身兼修例草案委員會主席的立法會議員李世榮於同一節目表示，修例後罰則提高，相信有阻嚇力，認為當局要再加大宣傳力度，亦要提醒旅客避免違法。他又說，相信執法人手足夠，但憂慮當局搜證方面會遇到困難，稱目前閉路電視等設備覆蓋率未夠高，建議與其他政府部門合作研究加強應用科技，協助搜證及減省人手。