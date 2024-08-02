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巴黎奧運｜張家朗感激市民親赴巴黎打氣　回家先想「食返啲香港嘢」 (09:26)

在巴黎奧運男子花劍項目成功衛冕的本港劍手張家朗返抵本港。一批市民專程接機，不少人向張家朗歡呼。張家朗亦感謝港人親身到巴黎觀戰和打氣。

張家朗今晨甫步出機場接機大堂，在場市民隨即歡呼，大叫「張家朗」，不少人高舉手機全程拍攝。 張家朗受訪時，有傳媒提及賽事期間有不少港人到巴黎入場打氣。張家朗感謝港人支持，「我每一場上場時都聽到佢哋嗌加油，亦見到香港區旗喺度，其實都係一件很開心嘅事。」他又表示由於一早已到法國備戰，久未品嚐香港美食，「返到香港，我想食返啲香港嘢」。

有市民想一睹「劍神」風采，專程入機場接機，黃先生今早攜相機到機場，冀可「捕捉他最帥的樣」，又讚揚他作為史上第三個奧運男子花劍衛冕的選手，「已經算是很傳奇級的人物」，認為「他的努力是值得有回報，值得比更多人看到」，又希望他能達成錦標賽大滿貫的目標。17歲的李同學清晨5時多已到達機場等候張家朗，她說覺得張家朗是「香港的驕傲」，值得到機場支持，「一世人都唔會見到好多次代表香港出戰的運動員，早啲起身都無所謂」。

剛由日本返港的劉先生說，收到家人及朋友聯絡，得悉張家朗今日返港，剛好有時間便留在機場，「張家朗攞兩次金牌喎，影返張相等幾耐都值得」，盼可與他握手及在隨身攜帶的畫簿上簽名。練跆拳道的劉先生說，自己臨場發揮時很容易緊張，希望可以仿效他背負港人期望的同時，亦可以有所發揮的精神，亦希望他返港後好好休息，再為香港出戰奧運。

奪金過後，外界有人關注張家朗的私生活，有傳媒就直接問及張家朗的感情狀况。張家朗笑稱「 新戀情……其實我覺得大家都看到係啲咩，我都無咩可以講畀大家知。」亦有人關注張家朗「脷苔」，他亦照樣回應，稱是比賽時吸收不少能量飲品所致，「應該唔係好關（脷苔）事」。

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