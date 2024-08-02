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巴黎奧運｜張家朗凱旋　仍對奪金難以置信感謝前輩「種樹」　不信決賽「黑哨」 (09:05)

在巴黎奧運男子花劍項目成功衛冕的本港劍手張家朗返抵本港。他稱仍對奪金難以置信，希望下屆奧運力爭團體賽有成績。對於決賽的爭議，他重申劍手會因應裁判規則而調整戰術，不認為有「黑哨」。

張家朗早上7時許與男子重劍代表何瑋桁步出機場接機大堂，他指久未有人可在奧運男子個人花劍項目成功衛冕，能成功掄元感到難以置信，仍在消化比賽過程，回顧做得好或不足之處，為之後比賽努力。他亦提及全部香港運動員都努力在奧運爭取好成績，「有獎牌嘅運動員也好，沒有獎牌嘅運動員也好，其實都好值得我們去尊敬，因為他們都付出好大努力，為四年一屆的奧運會去爭取自己最好嘅成績」。

決賽當日「決三劍」，裁判的決定引起意大利對手不滿，張家朗認為裁判會對基本規則各有理解，「可能有啲裁判會先睇腳，有啲會先睇手」，劍手會因應裁判習慣而調整戰術，「我覺得唔存在任何『黑哨』或者偏幫，相信尤其參與決賽的裁判會較有經驗。展望下屆奧運，張家朗希望可在男花團體賽更進一步，認為男團近期有好成績，亦比東京奧運前表現更佳，但卻無緣巴黎奧運，「對我哋嚟講無形係一個打擊」，希望下屆奧運力爭團體賽出線，「甚至可以創造一啲成績」，相信香港精神正是永不放棄。

對於本港未來的劍擊發展，張家朗相信劍擊館落成只是時間問題，而港隊連續兩屆奧運在劍擊項目獲獎，他認為是「由上一代或再上一代嘅老運動員種出來嘅樹，我哋去收成，唔止係我哋呢一代人嘅功勞，係每一代人努力去付出」。他稱還未想到如何運用金牌獎金，形容過去三年準備奧運「好辛苦」，目前想先休息一段時間。

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