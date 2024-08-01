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5人涉831太子站襲警及阻差辦公等罪成候判　官明言判監 (18:18)

2019年8月31日港鐵太子站發生衝突，多人被捕，逾3年半後11人被控在月台襲警、阻差辦公等罪，其中5名男子不認罪受審，今（8月1日）在九龍城裁判法院被裁定全部罪成。辯方求情提及，在另案代表同一事件中藏有汽油彈的少年於2021年經已判刑，控方絕對可以提早處理，期望法庭考慮到被告受案件纏身約4、5年承受壓力而輕判。裁判官明言必定判監，下令先索取背景報告，押後至8月15日判刑，其間5人須要還押。

5名受審被告為酒保顧文軒（現年28歲，下同）、無業葉禮豪（22歲）、侍應蔡浩賢（27歲）、售貨員郭俊駒（40歲）、文員鍾日傑（33歲）。

裁判官陳志輝引述，辯方爭議顧沒有意圖襲警，顧可能在荒亂之際「跣手」向地下投擲盾牌至警員腳旁。陳官指，顧見到警察逃跑必然引起追截，他無轉身瞄準警員並非重點，而警員指顧將盾牌「飛向」他阻礙拘捕可見其意圖，故裁定襲警罪成。

被指用傘襲警的蔡浩賢在審訊自辯稱，他在扶手電梯被棍狀物擊中後腦，令他神智不清及跪下，他承認攜有長傘但在現場遺失。陳官認為，片段不見蔡遭擊中後有異樣，質疑他同時攜帶雨衣及雨傘，又指蔡患鼻敏感卻打算飲酒，是沒說出真相。陳官信納警員遭兩把傘襲擊及辨認出蔡，而警員就千鈞一髮間情節，證供少不免有不合情理，裁定蔡罪成。

針對涉阻差辦公的葉禮豪，陳官指出，警員截查蒙面男子王茂俊時葉和多人步近，片段顯示當王用手撐地面準備站起，葉上前拉起王的手臂往後，因此葉必然知道警員執勤及蓄意阻止。

郭俊駒及鍾日傑各被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，陳官指，警員和郭沒有過節，不認為警員加插護目鏡等物給郭，裁定他攜雷射筆及罪成。陳官另批評，任職電子儀器銷售員的鍾作供不合理，指他將外表鋒利的雷射筆放在褲袋會𠝹爛褲，而鍾放雷射筆在袋中方便隨時取出使用。

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