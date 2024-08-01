經民聯研究三中全會決定　倡聯同大灣區成「世界級企業重組中心」 (17:58)

三中全會通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。對於鞏固國際航運中心地位，經民聯認為需加快開拓機場新航線，提出為航空公司擴充機隊提供資助或貸款，並研究由機管局提供優惠，豁免客機停泊費、機橋費、機場建設費等，提升航空運力。

另外，經民聯認為香港應把握法律服務優勢及作為普通法地區的特點，發展大灣區成為企業重組中心。被問到是否因應本港公司清盤數字上升，經民聯副主席林健鋒表示，不應以負面角度看待建議，強調若企業擴充發展，同樣有需要重組。經民聯副主席梁美芬則表示，廣東省政府對建議有興趣，有諮詢業界意見。

至於金融方面，經民聯建議將股票印花稅由0.1%進一步下調到0.05%，吸引具投資價值的企業來港上市，特別是由美國退市的中概股。該黨同時建議本港申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），並加快與其他經濟體商議自貿協定；放寬人才簽證吸引印度等國的高端人才來港。

港澳辦主任夏寶龍早前會見財政司長陳茂波時，提到本港各界需理解和領會三中全會的精神，多番強調改革。經民聯主席盧偉國認為夏寶龍的說法並非負面批評或指香港做得不好，而是對本港的鞭策。