上半年全港整體「無鼠百分比」95.1%　灣仔區表現遜 (17:47)

食環署今日（1日）公布，2024年上半年的全港整體「無鼠百分比」為95.1%，當中以灣仔區最低、為87.1%，屬唯一不足90%的地區；「無鼠百分比」最高地區則為西貢區，達99.4%。署方指，分區的「無鼠百分比」只反映當區的整體鼠患情况，個別調查地點的情況可能會有差異，會因應數據採取針對性的防治鼠患措施和跟進行動。
鼠隻活動調查每半年一次在全港19個食環署分區進行，透過連續3日於晚上7時至翌日早上7時期間、每兩分鐘拍攝一次的熱能影像反映；調查範圍涵蓋食環署提供防治蟲鼠服務的公眾地方，每次調查抽選共約2000個鼠患風險地點安裝熱能探測攝錄機拍攝情况。
|「無鼠百分比」最低5個分區
|分區
|無鼠百分比
|灣仔區
|87.1%
|深水埗區
|90.3%
|九龍城區
|93.0%
|旺角區
|94.0%
|葵青區
|94.6%
食環署發言人表示，今次是署方首次利用熱能探測攝錄機，配以人工智能技術，調查各區鼠隻活動情况，全面取代以往依靠老鼠咬囓誘餌的普查方法，靈敏度和精準度較高，調查覆蓋的範圍較廣，受環境因素影響的風險亦較低。
發言人續指，會參考調查結果及其他相關因素，在下半年的調查中作出調整，亦正與房屋署和康樂及文化事務署商討，在明年擴大鼠隻活動調查範圍至公共租住屋邨、公園和康樂設施等。