上半年全港整體「無鼠百分比」95.1%　灣仔區表現遜 (17:47)

鼠隻活動調查每半年一次在全港19個食環署分區進行，透過連續3日於晚上7時至翌日早上7時期間、每兩分鐘拍攝一次的熱能影像反映；調查範圍涵蓋食環署提供防治蟲鼠服務的公眾地方，每次調查抽選共約2000個鼠患風險地點安裝熱能探測攝錄機拍攝情况。

「無鼠百分比」最低5個分區 分區 無鼠百分比 灣仔區 87.1% 深水埗區 90.3% 九龍城區 93.0% 旺角區 94.0% 葵青區 94.6%

食環署發言人表示，今次是署方首次利用熱能探測攝錄機，配以人工智能技術，調查各區鼠隻活動情况，全面取代以往依靠老鼠咬囓誘餌的普查方法，靈敏度和精準度較高，調查覆蓋的範圍較廣，受環境因素影響的風險亦較低。

發言人續指，會參考調查結果及其他相關因素，在下半年的調查中作出調整，亦正與房屋署和康樂及文化事務署商討，在明年擴大鼠隻活動調查範圍至公共租住屋邨、公園和康樂設施等。