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「可疑帳號警示」本月起擴至涵蓋網上銀行及櫃位轉帳 (17:06)

金管局聯同警方及香港銀行公會宣布，由8月4日起，「可疑帳號警示」範圍將會擴展至涵蓋個人客戶在網上銀行及櫃位轉帳，當收款人的戶口號碼、手機號碼、電子郵件地址或轉數快識別碼，與警方「防騙視伏器」內被標記為「高危有伏」的資料脗合時，市民將在確認交易前收到警示。金管局預計，今年底至可將警示擴展至涵蓋自動櫃員機。

金管局去年11月底推出「轉數快可疑識別代號警示」，機制涵蓋使用轉數快識別代號進行的資金轉帳，警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪說，截至今年6月底共發出逾65.5萬個警示，平均每日發出3000個警示，當中大部分市民見到警示後都會停止轉帳。

不過，金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹指出，仍有部分人士會忽略警示繼續轉帳，甚至有騙徒會着市民不用理會警示，故金管局認為有必要加強警示作提醒。她稱，目前通過轉數快識別碼轉帳的人士，佔本地個人客戶港元轉帳約三分一，而以帳戶號碼網上轉帳則佔四成，意味警示的覆蓋範圍將會擴展至涵蓋84%的轉帳。

另外，防騙視伏器亦將會提供即時的假冒銀行網站及來電警示，銀行亦會為手機銀行應用程式的客戶提供更安全的認證方法，客戶須透過銀行的手機應用程式就網上信用卡交易進行確認，取代以短訊發出一次性密碼。金管局署理主管（銀行監理）趙紫瑋表示，金管局正與銀行研究如何將新認證方法推展至其他網上銀行服務，例如轉帳、更改個人聯絡資料等高風險活動。

被問到當有市民懷疑被騙，為何有關用作收款的銀行戶口未能即時被停止，林焯豪說，當有市民報案稱懷疑受騙後，警方通常會在24小時內將相關資料整理至防騙視伏器數據庫內，同時會搜集騙徒的帳戶資料等，再通知銀行以凍結可疑戶口。

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