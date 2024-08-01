環保署5月批新田環評　謝世傑質疑不符法例提司法覆核 (16:59)

謝世傑認為，政府2023年公布大幅擴展新田科技城發展範圍，擴展範圍並非在2021年提出的環評研究概要之內，環保署亦沒有要求土拓署重新申請研究概要，質疑土拓署今年的環評報告建基於與最新工程計劃不符的研究概要，環保署長有條件批准環評報告有欠法理基礎，亦違反環評條例有關的多項要求。謝又指，環保署沒有就項目擴展部分要求土拓署重新申請研究概要或開展法定公眾諮詢，公眾及環境諮詢委員會因而未能就擴展後的項目正式提交意見。

謝世傑指，環評報告並不符合技術備忘錄等法定要求，包括未優先考慮能夠避免或盡量減低環境影響的替代方案、未有盡力探究所有工地內的可行緩解措施，以及未有為高生態價值魚塘損失，提供足夠及切實可行的補償措施等。

城市規劃委員會上月亦通過新田科技城分區計劃大綱草圖、米埔及錦繡花園分區計劃大綱草圖和牛潭尾分區計劃大綱草圖，並同意將圖則呈交行政長官會同行政會議核准。