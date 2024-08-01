控方稱屠龍小隊與無名組織殺警有清晰分工　官提陪審團非所有TG信息真實 (16:29)

控方大律師周凱靈陳辭指，2019年11月16日，屠龍小隊與無名組織的成員「行夜山」後，黃振強知悉吳智鴻一方擁有真槍與炸彈。11月18日，黃與吳相約見面，就涉案計劃達成共識，即於12月8日，由無名組織操控槍械及炸彈，屠龍小隊只負責向警方引戰。

針對各被告的證據，張俊富於計劃的前夕問吳領取防彈板，以及負責為隊員準備防彈衣、面罩等裝備，加上張多次出入屠龍小隊的安全屋，亦參與屠龍小隊的會議及隨黃前往泰國，周質疑張的角色不會只是充當倉務員；張銘裕因參與台灣軍訓，獲黃介紹下認識吳，兩人有持續聯繫。張於「滅龍」群組內分享一段由吳提供的試爆裝置的影片，當隊員詢問能否縮小裝置的體積時，張回應「難啲」，可見張必定知道裝置的性質。

至於嚴文謙，他有參與屠龍小隊的會議及前往泰國，亦曾在群組內詢問「8號之後要唔要避一避？」周指嚴必定知道計劃內容，否則不會無故詢問隊員在當日後要否「避一避」。李家田辯稱，他因為貪小便宜、享受黃對他出手闊綽，以及想搜集資料才加入小隊，但他沒有隨隊員一同掟汽油彈或堵路。周質疑如果李的表現是「行行企企、堵路都唔做」，黃不會特意將李由一般的示威者群組，招攬入「精英化」的屠龍小隊。